Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General |Crece el estrés económico de las familias

Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA consideraron que hay “cierta ficción” en el indicador. Y hablan de una “deuda metodológica” del INDEC

Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado

Expertos dijeron que hay “cierta ficción” en la mejora del índice / Freepik

22 de Agosto de 2025 | 02:10
Edición impresa

“La baja en la pobreza no refleja una mejora en el consumo y por eso hay cierta ficción detrás de las mediciones del INDEC”, declaró en Mar del Plata el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), Agustín Salvia.

“Es más real la caída de la indigencia que la de la pobreza. No solo porque sigue siendo alta, sino porque no refleja la capacidad de consumo”, agregó.

Y como la mayor parte de los ingresos de los hogares vienen del campo laboral, “en la coyuntura actual el estrés económico de las familias aumentó: no alcanza la plata”, aseguró.

El diagnóstico, más allá de las estadísticas, fue contundente.

Casi en simultáneo renunciaban en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano, y la directora del Índice de Precios de Consumo (IPC), Georgina Giglio, encargados respectivamente de las mediciones de Pobreza e Inflación.

Pobreza multidimensional

Salvia es especialista en la materia y, junto a Germán Santamaría, coordinador técnico de la Red Mar del Plata, presentaron recientemente un informe sobre pobreza multidimensional en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el que se muestra que el 23,5% de los hogares está en situación de pobreza multidimensional y poco más del 35% tiene dos o más carencias simultáneas.

LE PUEDE INTERESAR

Las intensas lluvias complican a la zona núcleo

LE PUEDE INTERESAR

Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país

El índice de pobreza multidimensional tiene una parte que cuenta carencias de seis dimensiones básicas de acceso a derechos sociales: alimentación/salud, educación, trabajo, hábitat, servicios públicos y ambiente.

Si bajó el porcentaje de personas afectadas fue porque aumentó la población, en virtud de que siguen habiendo muchas familias sin agua corriente ni cloacas y jóvenes que no terminan el secundario.

La novedad es que estos problemas no solo ocurren en las periferias, sino también en cascos urbanos centrales.

Los tres indicadores de pobreza multidimensional que más se incrementaron en la pospandemia fueron: los problemas de acceso a la salud y la inseguridad alimentaria, el trabajo precario y, en menor medida, la educación.

Afectaron sobre todo a los jóvenes adolescentes. En cuarto y quinto año, muchos adolescentes abandonan y no se reinsertan educativamente, advierten los autores del trabajo.

Las cuestiones planteadas por Salvia y Santamaría guardan relación con los cortocircuitos que trascendieron en el INDEC, que conduce Marcos Lavagna, en el contexto de las renuncias y de las demoras en la aplicación de las nuevas mediciones de pobreza, inflación y salarios, habilitadas desde el año pasado.

Al apoyarse en la nueva la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del 2017-2018 (las mediciones actuales son de 2004), las metodologías, de aplicarse, podrían mostrar cambios en los resultados finales.

Aclararon al respecto Salvia y Santamaría que la pobreza por ingresos no mide bien la efectiva capacidad de consumo.

“A partir del 2024, cuando asume Milei, hay un cambio importante en el sistema de precios. Las comunicaciones, el transporte, el gas, el agua y las tarifas tienen un valor muy alto. Y eso no está registrado en la canasta alimentaria ni en la canasta total”, sostuvieron.

Y explicaron: “Esto hace que buena parte de esa recuperación de los ingresos se haya trasladado a gastos fijos, no a gastos corrientes, lo que implica menos consumo en alimentos, turismo o recreación. Es decir, la baja en la pobreza no refleja una mejora en el consumo”.

Al mismo tiempo, subrayaron que “la caída de la tasa de indigencia, según la EPH, está fuertemente asociada a un aumento de las Asignación Universal Por Hijo y la Tarjeta Alimentar”.

A lo que añadieron que, “al mismo tiempo, sigue habiendo un mercado de trabajo informal que permite generar ingresos de subsistencia en la población”.

Concluyeron: “Por eso hay cierta ficción detrás de la mejora en el índice. El INDEC tiene una deuda metodológica en ese sentido”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEO.- Otro duro cachetazo: de la oposición al Gobierno

Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell

VIDEO. El día después de la barbarie

Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final

Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario

VIDEO. Un senador camporista apuntó contra Kicillof

El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
Últimas noticias de Información General

Las intensas lluvias complican a la zona núcleo

Muerte súbita: hay 40.000 casos anuales en el país

Los números de la suerte del viernes 22 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO. El día después de la barbarie
La otra pelea: cruce de acusaciones, de un lado y del otro
VIDEO. River: con suspenso, se metió en los cuartos de final
Flamengo: al Maracaná por tercera vez
La Ciudad
Habilitaron la onda verde en el Camino Centenario
Una biblioteca saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil
Arranca la obra de la bajada de la autopista en City Bell
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
En septiembre el boleto del micro subirá un 3,9%
Policiales
García Furfaro, ante el juez: podría cargar con penas de hasta 25 años
Investigan una brutal agresión en un evento en UNO
Con un arma tumbera le disparó en la cara a su pareja: está prófugo
Otro revés a la intentona de recusar a una jueza
Ataron a un hombre en un asalto en Brandsen
Espectáculos
Helen Mirren: no quiere una Bond mujer y no piensa retirarse
“Chico Novarro fue tan azul como un príncipe”
Poderoso el chiquitín: Wanda dice que hay bebé
Diversidad en escena: vuelve el Ballet del Argentino con un programa de obras contemporáneas
Chau, no va más: Accardi y Vázquez ya están divorciados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla