Ucrania fabrica drones y misiles de largo alcance

Cuando un dron de fabricación ucraniana atacó un depósito de municiones en Rusia en septiembre pasado, demostró la determinación de Kiev de embestir muy en lo profundo de las líneas enemigas, así como la destreza de su industria de defensa. El momento fue especialmente gratificante para la mujer a cargo de la fabricación de los drones que volaron más de 1.000 km para llevar a cabo esta misión. Después de eso, durante meses, Rusia ya no contó con los medios para sostener los devastadores ataques con bombas planeadoras como el que acababa de alcanzar Járkiv, su ciudad natal. “Combatir en el aire es nuestra única ventaja asimétrica real en el campo de batalla en este momento. No tenemos tantos recursos humanos ni tanto dinero como ellos”, dijo Iryna Terekh, jefa de producción de Fire Point. Terekh habló cuando inspeccionaba docenas de “drones de ataque profundo” recién salidos de la línea de ensamblaje y que pronto serán usados por las fuerzas ucranianas para atacar depósitos de armas, refinerías de petróleo y otros objetivos vitales para la maquinaria bélica y la economía del Kremlin.

Impulsada por su lucha existencial contra Rusia -y la limitada asistencia militar de sus aliados occidentales-, Ucrania se ha convertido rápidamente en un centro global de innovación en defensa. El objetivo es igualar, si no es que superar, las capacidades de Rusia, que fueron exhibidas brutalmente ayer, y Fire Point es una de las empresas que lideran el camino.

Fire Point se maneja con docenas de fábricas encubiertas de Fire Point. En una de ellas, los ejecutivos exhibieron a periodistas sus característicos drones explosivos FP-1, que pueden alcanzar una distancia de hasta 1.600 km. También promocionaron públicamente por primera vez un misil de crucero que desarrollan, capaz de recorrer 3.000 km, y que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski espera que sea producido en masa para finales de año.

Al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump presiona para poner fin a la guerra de tres años y medio -y plantea la posibilidad de que Estados Unidos apoye garantías de seguridad similares a las de la OTAN-, las autoridades de Defensa ucranianas sostienen que su país está decidido a ser más autosuficiente para disuadir a Rusia.

El gobierno de Ucrania compra actualmente alrededor de 10.000 millones de dólares en armas al año a fabricantes nacionales. La industria tiene la capacidad de vender el triple de esa cantidad, reportan los funcionarios, quienes creen que las ventas a aliados europeos podrían ayudarle a alcanzar ese potencial en cuestión de años. Como la mayoría de las empresas de defensa en Ucrania, Fire Point surgió por necesidad tras la invasión rusa a gran escala en 2022.