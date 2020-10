Carrió dijo que la situación del país es “de una gravedad inusitada”

Luego de que ayer el dólar libre escalara a $178 y alcanzara un nuevo máximo, ampliando la brecha cambiaria con el oficial mayorista, siendo 100 pesos más caro, la ex diputada Elisa Carrió se refirió a la situación económica en el país y consideró que “el problema no es el dólar, es el peso”.

Carrió se mantuvo en el tono moderado de sus últimas intervenciones, que incluso la ha llevado a tomar distancia de otros referentes de su corriente.

La líder de la Coalición Cívica también sostuvo que “Juntos por el Cambio y algunos de sus liderazgos cometen errores estratégicos graves. La situación del país y del peso es de una gravedad inusitada. Estamos sin moneda nacional. Y todos parecen pensar en las elecciones y no en los problemas que van a acaecer en poco tiempo”, advirtió.

“No importa si recurren a SEDESA (Seguro de Depósitos S.A.) o hacen un tipo de cambio preferencial, igual no van a solucionar la cuestión de fondo y van a dejar sin respaldo a los ahorristas”, avizoró a futuro, por lo que subrayó dos prioridades a tener en cuenta en lo inmediato: “Es hora de que nos demos cuenta de que el déficit fiscal no se consigue con suba de impuestos sino con baja generalizada de impuestos y legalización de todas las actividades. Y es necesario no partir la Argentina, no queremos ser Trump ni Venezuela”.

Elisa Carrió compartió el video grabado en el jardín de su casa de Exaltación de la Cruz en su cuenta de Twitter. En ese mensaje sugirió un camino para recuperar el valor del peso, “porque el problema no es del dólar, el problema somos nosotros”.