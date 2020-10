Crece la polémica por el Teatro del Lago y la Comuna no descarta ir a la Justicia

La polémica en torno a la propiedad del Teatro del Lago dio ayer un nuevo capítulo, luego de que funcionarios municipales acusaran al peronismo de no defender “el patrimonio de los platenses”. El cruce se dio en medio del avance en el Concejo de un proyecto para pedir al Municipio que escriture el inmueble del Bosque y la posibilidad de que la pelea entre la Comuna y la Provincia termine judicializada.

Luego del tenso debate que los concejales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos habìan mantenido sobre la disputa por el teatro Martìn Fierro en la anterior sesión del deliberativo local, este fin de semana en la comisión de Cultura el oficialismo despachó un proyecto para que el Ejecutivo avance en la escrituración del lugar.

Se trata de un proyecto presentado por el edil del GEN Gastón Crespo que plantea que, si una ley provincial y una ordenanza local establecen que el Teatro es de la Ciudad, debe revocarse el convenio de concesión firmado en 2019 entre Julio Garro y María Eugenia Vidal y pedir a la Comuna que complete los trámites de escrituración en el Registro de Propiedad de la Provincia.

En un plenario de las comisiones de Cultura y Legislación la iniciativa obtuvo despacho con la firmas de su autor y del bloque oficialista y con silencio y expresiones de malestar por parte de los miembros de la bancada peronista.

En la última sesión, Victoria Tolosa Paz, Norberto “Chucho” Gómez y Christian Vander habían cuestionado el reclamo de Garro sobre la titularidad del Teatro y defendido la posesión provincial del espacio cultural, al tiempo que cuestionaron la falta de mantenimiento de los edificios históricos platenses.

Y durante el tratamiento del proyecto en comisión, que contó con la presencia del director de Catastro municipal, Pablo Carrasquet, y el técnico Santiago Rohner, que explicaron el origen de la posesión del Teatro por parte de La Plata, la oposición insistió en cuestionar que el año pasado Garro y la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, firmaran un convenio desconociendo que el bien pertenecía a nuestra ciudad.

“Ningún gobierno previo de ningún color político advirtió que el teatro Martín Fierro había sido cedido a nuestra ciudad en 1959 por la ley provincial 6.183 y aprobado esa sesión por el Concejo en 1988”, insistió ayer el secretario de Gobierno, Marcelo “Chuby” Leguizamón.

Pero, además, lanzó duras críticas al peronismo por no acompañar el reclamo del Municipio ante la Provincia. A través de su cuenta de Twitter, Leguizamón reprochó sin exhortar nombres personales: “Desconocen la ley y la ordenanza que acepta la donación. Será que les molesta ver cómo se recupera este emblemático teatro porque la ciudad es hoy gobernada por Julio Garro?” y continuó: El patrimonio es de la Ciudad y de los vecinos, no es de Garro ni de la gestión actual. No podemos defender el patrimonio dependiendo de qué espacio político gobierne”.

Se habían expresado previamente por Twitter los concejales del Frente de Todos Guillermo “Nano” Cara y Ana Castagneto. Cara había cuestionado que el convenio del año pasado se firmara desconociendo la titularidad del lugar, en tanto que Castagneto cuestionó la falta de mantenimiento del Coliseo Podestá al señalar que el intendente “debería hacerse cargo de los espacios que ya tiene en lugar de pedir otros”.

¿jUDICIALIZACIÓN?

Mientras el proyecto de Crespo avanza y será tratado en el recinto del Concejo 11 de noviembre, funcionarios del área de Legal y Técnica del Municipio y del ministerio de Producción bonaerense mantuvieron los últimos días reuniones para abordar la cuestión e intentar llegar a un acuerdo.

Trascendió que la idea de Garro y la del ministro, Augusto Costa, es la de crear una mesa de administración que contemple a ambas administraciones. Sin embargo, La Plata reclama tener la dirección ejecutiva y la Provincia, también. Por eso, si esas posiciones se mantienen y no ceden, la cuestión podría terminar dirimiéndose en la justicia contencioso administrativa.

Así lo admitió Garro ayer al señalar que el pedido de revocatoria de la resolución ministerial de Costa que presentó hace 10 días es “la última instancia administrativa que quedaba al respecto”. Y si bien afirmó que la judicialización del conflicto “es una posibilidad cierta”, también señaló que buscará antes “todos los diálogos posibles” porque “si se llega a la Justicia es porque fracasa la política”. Con todo, también, remarcó que no desistirá de reclamar el Teatro como patrimonio local.