Problemas para vecinos de la Región por una obra social que está “fuera de servicio”

Farmacias de la Región expresaron su preocupación por la situación de las prestaciones de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y sus afiliados, que quedaron sin cobertura por la falta de pago de la entidad que da servicios de salud al personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y a sus familiares.

Según relataron a EL DÍA, esta obra social no paga las prestaciones desde abril del año pasado y la última fecha de pago que recibieron las farmacias de la Región fue a mediados de julio de este año por servicios de marzo. Además, explicaron que desde septiembre se vieron obligados a cortar el servicio a los afiliados al no ver un horizonte de solución a la vista, que que solo tienen respuestas de la obra social vía WhatsApp, pero ninguna solución ni pago.

Esta obra social tiene convenio directo con las farmacias y no vía Colegio de Farmacéuticos, pero la información fue ratificada a este diario por fuentes cercanas a la entidad. En tanto, ante la consulta de este diario, desde IOSFA - que tiene una sucursal en nuestra Ciudad en la zona de 6 y 45 – derivaron la respuesta a una supuesta responsable de prensa, cuyo número de teléfono y mail resultaron inexistentes.

Según cifras del mercado, esta obra social manejó el año pasado fondos por $20.000 millones y en nuestra Ciudad son cientos de perjudicados. “Es muy raro lo que está pasando, porque antes no tuvimos problemas mayores que IOSFA, pero empezaron a retrasarse los pagos y la gente seguía viniendo a pedir remedios las farmacias, algunos pacientes oncológicos que no pueden esperar. Pero empezaron a llegar a farmacias d ella zona algunos uniformados que decían que venían de otras ciudades, como Quilmes. Ahí nos dimos cuenta que el problema no era solo acá y que ya se empezaba a cortar el servicio. Desde la obra social no explican nada y ante la incertidumbre total las farmacias de esta Región fueron cortando el servicio en septiembre”, le explicó a este diario la propietaria de una farmacia platense.

Según fuentes de la institución, las cuentas de IOSFA ya estaban comprometidas desde hace meses, pero los nuevos aportes derivados del blanqueo de sumas no remunerativas otorgado al personal de las FFAA a principios de este mes significaron una inyección de recursos para la prestadora.

En otras ciudades la situación parece ser similar. Hace pocos días se conoció un caso en Tandil, en donde Laura Cabeza y su pareja, César Duarte, pelean desde hace algunas semanas contra el sistema burocrático de la obra social IOSFA, que de un día para el otro y por falta de pago al proveedor, le cortó la cobertura sanitaria a su hijo de 16 años, diagnosticado con retraso madurativo mental, el que ya no puede asistir al Espacio Terapéutico Educacional “El Andamio”, según publicó La Voz de Tandil,

La situación es grave no sólo por la falta de respuestas ante un derecho básico vulnerado al paciente, sino también porque se generalizó con otros afiliados de la obra social del personal de las Fuerzas Armadas. Desde hace 7 meses IOSFA no le paga a los proveedores, y estos decidieron interrumpir los tratamientos y asistencias.

El pequeño tandilense recibía terapia psicológica, ocupacional y fonaudiología en forma virtual con motivo de la pandemia. Sin embargo, hace un mes le cortaron la prestación, dijo la madre del chico. Por eso, la familia decidió recurrir a la vía judicial.