El colmo de los colmos: buscan contagiarse coronavirus para llegar "inmunes" al verano

El coronavirus mostró lo mejor de los seres humanos. También lo peor. En ese sentido, medios neuquinos publicaron una campaña que están realizando varios jóvenes de dicha provincia, principalmente de la ciudad capital: contagiarse de COVID para llegar en perfectas condiciones al verano.

"Muchos de mis amigos se están contagiado para poder estar inmunes y así poder ir a las Grutas en enero". Eso contó Mariano, de 20 años, a la prensa.

En lo sucesivo se publicaron más de esos comentarios que se están viralizando por las redes sociales, que generan sorpresa e indignación por partes iguales. Vergüenza ajena, también.

"De mi grupo ya se contagiaron diez a lo largo de estos meses. Unos siete más o menos en los últimos dos meses. Cayó uno, aviso en el grupo y el que quiso fue y se quedó en su casa dos semanas y se contagió. Fueron siete", agregó el chico que decidió contar lo que está sucediendo.

Además reconoció que algunos amigos suyos se contagiaron en sus trabajos y que otros, por su parte, llegaron a ir a los hospìtales "para ver si se contagiaban".

"No les importa, además, somos pibes y sabemos a nosotros que no tenemos más de 25 años no nos va a pasar nada grave. A lo sumo una gripe heavy", cerró su disparatado plan para tener un verano en la playa.