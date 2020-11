Panorama complejo en torno a Maradona

La evolución de DiegoMaradona sufrió ayer por la tarde un giro inesperado, que fue comunicada por el doctor LeopoldoLuque, y determinará un tratamiento especial que no estaba en los planes cuando pasado el mediodía, en el primer informe diario, el propio neurólogo había planteado la posibilidad de un posible regreso del DT de Gimnasia a su domicilio particular.

Maradona tuvo episodios “de confusión”, posiblemente vinculados a “un cuadro de abstinencia”, y estará internado “varios días” en la Clínica Olivos, donde el martes fue operado de un hematoma subdural, informó su médico personal, a las 19, antes de retirarse del centro médico.

“Diego está bien y el postoperatorio fue bueno, pero tuvo episodios de confusión que pueden estar vinculados a un cuadro de abstinencia y vamos a hacer un tratamiento que le va a demandar varios días internado. Todos estamos de acuerdo en que es lo que debemos hacer y que es lo mejor para Diego”, dijo Luque.

El neurólogo que está a cargo de la salud de Diego desde hace cuatro años y fue el principal referente del grupo de especialistas que operó al “10” en las últimas horas se paró delante de los periodistas en las puertas de la clínica que poco antes había abandonado el doctor Alfredo Cahe, histórico médico de Maradona, y modificó el cuadro de situación planteado horas antes.

“Primero les quería contar que Diego está muy bien. La tomografía ha salido bien. Estuvimos incluso bailando. Sí, bailamos. Al margen de esto, vimos que en el postoperatorio Diego tuvo episodios de confusión. Junto con los médicos de terapia lo asociamos a un cuadro de abstinencia. En línea con los médicos de terapia, creemos que hay que hacer un tratamiento por la abstinencia. Esto va a durar unos cuantos días. Creemos que es lo mejor para Diego. Es una oportunidad muy grande, lo mejor para Diego, lo que todos queremos y pensamos... Diego está de acuerdo”, resumió Leopoldo Luque.

En relación con este nuevo panorama, fuentes de la CD de Gimnasia destacaron anoche que “el club va a acompañar todo el proceso de recuperación de Diego” y que se alistará detrás de “lo que decida su familia”.

SE QUERÍA IR

El doctor Luque, que estuvo al frente del grupo de profesionales que intervino quirúrgicamente al entrenador de Gimnasia para resolver un cuadro de hematoma subdural, volvió a ser el encargado de brindar detalles de la evolución y antes de sorprender con el referido anuncio, en horas del mediodía había explicado que seguro abandonaría la Clínica Olivos, donde está alojado, antes de lo previsto. Es más, ni bien el neurólogo realizó este anuncio, surgieron rumores acerca de una posible salida ayer mismo, lo cual fue desmentido.

Con este alentador cuadro de situación, se había determinado que en el día de hoy se llevaría a cabo una serie de estudios para certificar el estado de salud, y según los mismos, se definiría cuáles serían los pasos a seguir. “La evolución de Diego sigue siendo muy buena. Como novedad, le hicimos la tomografía control que es excelente. Estamos muy contentos. Él está con muchas ganas de irse. La idea es controlarlo al menos un día más pero ya él se siente en condiciones de alta. Hablamos con los médicos de terapia que también lo ven en condiciones de alta”, explicó Luque en el primer informe diario que por la tarde se derrumbó.

Interrogado justamente sobre el posible regreso de Diego a su domicilio en la jornada de la víspera, tal como lo consideraban algunas versiones instaladas, Luque sorprendió con la siguiente frase: “Con Diego siempre hay posibilidades que se vaya si él quiere irse”, y de inmediato aclaró: “Lo retuvimos y tratamos de convencerlo por una cuestión de control, pero puede llegar a irse incluso”.

Fuentes del equipo de trabajo del “10” consideraron que fue clave una charla que tuvo con el doctor Luque para retener al paciente, porque fue en definitiva quien logró persuadirlo que era fundamental que siguiera un tiempo más internado, porque la cirugía aún está muy cercana en el tiempo. Eso causó alivio en los médicos y en la familia de Maradona, quien “obviamente después, cuando se vaya, va a tener controles en su domicilio como todos los pacientes”.

EXCESOS DE ALCOHOL

El doctor Leopoldo Luque había sorprendido la semana anterior con revelaciones que causaron al menos inquietud, porque refiriéndose a la salud de Maradona, detalló: “cuando me preguntan cómo está, yo digo ´varía’. El viernes lo fui a ver y estaba bien, el sábado, el domingo y el lunes era el Diego de la Noche del Diez. Después, el martes ya no estaba bien. Lo llamé y no me quería atender”.

Explicó que “él tiene ansiolíticos recetados, medicamentos que continuamos suministrándole porque algunos no se pueden sacar. El cuerpo tiene una tolerancia y retirarlos en forma drástica puede comprometer la vida del paciente. Él toma alcohol y lo estamos trabajando. Un tratamiento en este tipo de pacientes es complejo y su postura es fundamental para el éxito”.

“Diego por momentos tiene excesos de alcohol, por momentos no. Este parate del fútbol fue negativo para él. Y los problemas familiares son terribles. No es un tema de pastillas, eso es simplificar un problema de un nivel de complejidad más alto”.

“Sin dudas que si yo analizo esto, los temas familiares siempre son negativos para él. En cualquier persona con sus antecedentes, esa personalidad adictiva que él demostró con la cocaína, la alteración del entorno familiar es dramática. Lo primero que hace un adicto es querer salir de la realidad”, añadió.

Y por último, para completar el cuadro, horas antes de su cumpleaños 60, el responsable de su atención médica resaltó que “el estado de ánimo repercute en lo que uno come, en lo que toma, si se acuerda de tomar la medicación. Sé que tiene un problema legal, que yo no entiendo, por el que tenía que viajar. Yo hablé con la jueza que no convenía movilizarlo. Yo sé que cuando él escucha esto le hace mal, de las peleas familiares”.

FUERTE RESPALDO

Maradona, que el viernes último cumplió 60 años, recibió en la mañana de ayer la visita de dos de sus hermanas y estuvo acompañado por Maxi, cuñado del abogado Matías Morla y ayudante personal de Diego, y por uno de sus sobrinos, Johnny, que es el otro asistente con quien el actual técnico de Gimnasia vive en la casa del country Campos de Roca.

Al mediodía llegó a la Clínica Olivos su hija Dalma Nerea, quien entró por la puerta de la calle Arenales 1529, donde solamente dejan ingresar a familiares directos, y se retiró cerca de las 14:30 sin hablar.

Diego Maradona Junior tenía intenciones de viajar desde Italia para ver a su papá, pero por ahora no podrá hacerlo ya que le dieron el resultado y es positivo en coronavirus al igual que su esposa Nunzia.

Por este motivo, Diego Jr. postergará su viaje y seguirá en contacto desde Nápoles.

Entre 30 y 40 medios periodísticos nacionales e internacionales permanecen en la puerta del sanatorio, esperando novedades sobre la salud del ex futbolista, mientras que un carril de la Avenida Maipú fue cortado por unos siete oficiales de la Policía de la Provincia que custodian la zona para darles lugar a los móviles de televisión.

En la pared del Diagnóstico Maipú, al costado de la Clínica Olivos, los hinchas estuvieron pegando pancartas y banderas dedicadas al “10”: de Los Bosteros de Vicente López, de la Iglesia Maradoneana, de fanáticos de Gimnasia y de Maradona. Una vecina, María Esther, colgó un rosario en el medio de los carteles convirtiendo al sector en una especia de altar religioso para enviarle fuerzas al campeón del mundo en 1986. “Vine ayer (miércoles) a la mañana, me quedé todo el día y toda la noche rezando por él y sigo en oración”, contó.

También se colgaron varios pasacalles frente a la Clínica. “El Lobo no te abandona, Diego te esperamos en el Bosque”, dice el de los hinchas de Gimnasia, quienes organizaron una caravana para apoyar a su DT hasta Olivos. “Fuerza Pelusa”, firmaron Los Cebollitas en otro cartel.