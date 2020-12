El oficialismo pone en pausa la suspensión de las PASO

“No está en agenda”. De esa manera, Cecilia Moureau, una de las espadas del kirchnerismo en Diputados, se refirió a la intención de suspender -por única vez- las elecciones primarias del año próximo, tal como reclaman los gobernadores.

“En nuestro bloque no hay ningún proyecto para suspender las PASO”, advirtió la vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara Baja, y reforzó: “No tenemos en agenda la suspensión de las PASO para estos días y no me parece que pueda tener un debate exprés”.

Incluso, 21 gobernadores ya le plantearon al presidente, Alberto Fernández, la cancelación de las primarias 2021. ¿Por qué? Básicamente por la situación sanitaria actual, el operativo de vacunación en curso contra el coronavirus y el costo económico del proceso electoral.

Pero “no lo hemos charlado”, reiteró Moureau, con lo que todo parece indicar que el proyecto fue puesto en pausa: si no se presenta esta semana y sin sanción exprés, quedaría fuera de las sesiones ordinarias que terminan el 12 de diciembre. No obstante, podría incluirse en las extraordinarias que se extenderán hasta el 28 de febrero de 2021, es decir, unos seis meses antes de la fecha prevista para los comicios.

En tanto que, en medio de las idas y vueltas, ayer dirigentes nacionales y provinciales del radicalismo rechazaron la eventual suspensión de las PASO: “Hubo consenso en que es una iniciativa que abre la puerta a la especulación política, y que un cambio de esas características requiere un debate amplio”, afirmó al respecto el jefe del bloque de Diputados bonaerenses por Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, tras una reunión en la que participaron, entre otros, referentes como Daniel Salvador, Gastón Manes, Alejandra Lordén y Claudio Rossi.