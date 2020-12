En al menos ocho de los 60 crímenes de 2020 hubo un chico involucrado

Como ocurre cada vez que un menor le quita la vida a una persona, por un motivo vinculado al delito, la discusión por la baja en la edad de imputabilidad de los victimarios vuelve a estar en el centro de la escena. El eje de ese debate se centra en una pregunta que para muchos no tiene una respuesta clara: ¿Un chico de 15 años o menos comprende la criminalidad que conlleva cometer un acto violento?

El adolescente que fue detenido el martes, acusado de ser el presunto autor del homicidio de un ciclista armenio en el barrio porteño de Retiro, ya había sido demorado en otras cuatro oportunidades. Todas durante el 2020 y en causas por robo. Por esos casos lo trasladaron al Centro de Admisión y Derivación (CAD) (ex Instituto Inchausti). Por su edad es inimputable. No obstante, debido a la gravedad del último hecho podrían dictarle en forma provisoria una medida de seguridad. Su historia tiene incontables réplicas en otros chicos de la provincia de Buenos Aires, que comienzan a delinquir en la pubertad. O, en casos muy extremos, antes de llegar a los 11 años. La preocupante situación se extiende a otras partes del país; basta recordar el caso de “Pequeño”, el nene tucumano de 13 que se grabó posando con un arsenal.

En uno de los videos subidos a Internet, Pequeño le envía un mensaje a una presunta banda rival. “Ey, manga de giles. Los voy a matar si es que llegan a venir para la Panamá. Miren, tengo dos cargadores de 30 balas. Ni van a ‘pechar’, así como van a ‘pechar’ se van a ir”, se lo escucha decir.

En la Región las banditas de menores que pululan por el centro no suelen recurrir a ese nivel de violencia. Sus acciones van en otra dirección, la del robo tipo “piraña”. Sin embargo, en la periferia la realidad es otra. En barrios como El Palihue, en sectores de Melchor Romero y Los Hornos, los usan como “soldaditos”. Otros empiezan su espinoso periplo por la delincuencia subidos arriba de una moto, junto a un mayor, en la que salen de caño a robar. En lo que va del año hubo 60 crímenes. En más del 13 por ciento se vieron involucrados menores de edad, como víctimas o verdugos. En la gran cantidad de enfrentamientos armados que tuvieron lugar durante los meses de cuarentena, muchos adolescentes de entre 15 y 17 terminaron heridos. Sin embargo, a juzgar por los números, la incidencia de adolescentes en delitos graves no es significativa.

Puntos de vista

“Está probado en la región, y en el mundo, que la baja de punibilidad no influye en absoluto en la baja de criminalidad. Y esto es para todas las franjas etarias, no sólo en el caso de niños y adolescentes”, afirmó la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham. En esa línea, remarcó que “como Defensoría creemos que la baja de edad de punibilidad no es la solución para el problema de los índices de criminalidad de delitos graves por debajo de los 16 años”. Y, en referencia al caso del ciclista asesinado en Retiro, sentenció: “Lo que tenemos por ahora es un sospechoso y tratemos de que los medios no lo declaren culpable antes de tiempo, más allá de lo que aparece”.

Graham señaló que “hay un montón de proyectos que son muy buenos, y el objetivo es que se garantice la debida defensa de los chicos y chicas y que haya medidas alternativas a la privación de la libertad, que esto sea la última ratio”. Por eso, apuntó, es menester “avanzar con derogar la Ley 22.278 (que regula el régimen penal de la minoridad) y se cambie por una ley más moderna y más adecuada a la convención sobre los derechos del niño”. Esa medida, concluyó, “no debe implicar la baja de la edad de punibilidad, que es lo que nos ha impedido tener una nueva ley penal juvenil”.

En diálogo con EL DIA, el ex subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Salvador Baratta, opinó que “para mí no tiene que existir la idea de imputabilidad. Tiene que ser menos matemático y más científico, vos podés tener un pibe de 12 años que delinque y que sabe que fue a delinquir y a matar, y otro de 15 que quizás no se daba cuenta de lo que estaba provocando”.

“Todos los menores tienen que ser sometidos a un proceso de peritos, de psicólogos, de psicopedagogos; y los profesionales son los que tienen que decir si el menor tiene capacidad de razonamiento para decidir sobre la muerte o la vida de una persona”, amplió. Entonces, continuó, “si los expertos dicen que estaba totalmente consciente del acto que estaba llevando a cabo, tiene que ser juzgado como mayor”.

Baratta sostuvo que “en este momento, un reloj te marca la imputabilidad. Es decir, 11.59 podés hacer lo que querés, y a las 0.00 horas pasás a ser responsable de tus actos... es una ridiculez”. Asimismo, manifestó que “es una locura lo que se discute en este país. La seguridad de los habitantes no tiene que ser una guerra entre los de derechas y de izquierda. Estos últimos, que son los promotores de las políticas más laxas contra los delincuentes, cuando son víctimas de un delito llaman a la Policía y quieren Justicia”.

Por otro lado, indicó que “tiene que haber una política de minoridad, hay que empezar a trabajar eso y darle contención. No esperemos a que delincan, hagamos como hacen en otros países que cuando se dan cuenta de que están mal se lo rescata. Acá nadie se hace cargo de ese problema, defienden una postura simplemente”.

Por último, expuso que “tenemos que terminar con el discurso chabacano y triste de crear votantes conforme a la ideología que tenemos. ¿Por qué no hablan de la estadística de los menores muertos en enfrentamientos armados? Que se den cuenta que estos menores están jugando a la ruleta rusa”.

