La soja acumula una suba de casi el 40% en el año y alcanzó el valor más alto en seis años

La soja y el maíz escalaron hoy a un nuevo valor máximo en el mercado de Chicago para los últimos seis años y medio, con ganancias de casi US$ 15 y de US$ 3,75 respectivamente, impulsados por la continuidad del paro en los puertos exportadores argentinos y por la la fuerte demanda internacional de granos.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 3,20% (US$ 14,79) hasta los US$ 476,01 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 3,08% (US$ 14,24) para ubicarse en US$ 476,20 la tonelada.



Los fundamentos del alza en los precios radicaron en la "preocupación" del mercado respecto a la oferta del grano en un contexto de una demanda creciente.



"Luego de las caídas registradas el día de ayer, y si bien se vislumbra una posible solución al conflicto gremial que afecta los despachos de soja en el país, las preocupaciones a mediano plazo sobre la oferta global de la oleaginosa frente a una demanda que no presenta indicios de estar ralentizándose serían los principales impulsores de esta fuerte suba", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En contraposición, la corredora de granos Grassi, indicó que "las expectativas positivas respecto de la resolución del conflicto que paraliza las actividades portuarias en Argentina se diluyeron y volvió a dominar la incertidumbre", con 162 buques a la espera de cargar granos y subproductos.



Tras el retroceso de la víspera, el mercado hoy volvió a convalidar importantes subas en un contexto de ajustada relación stock-consumo a nivel mundial, destacó la corredora Grassi.



Sus subproductos acompañaron el salto del poroto, con un crecimiento del 2,81% (US$ 12,90) en la harina hasta los US$ 470,68 la tonelada, mientras que el aceite escaló 1,82% (US$ 16,75) para concluir la jornada a US$ 936,51 la tonelada.



Por su parte, el maíz avanzó 2,08% (US$ 3,74) y se ubicó en US$ 183,46 la tonelada.



Así, el grano amarillo alcanzó su máximo valor en seis años y medio, al acoplarse a las subas en la soja y ante una "sólida" demanda de exportación del cereal estadounidense.



"Los operadores comentaron que se esperan fuertes ventas para exportación, considerando lo que resta para alcanzar las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)", marcó la BCR.



Por último, el trigo ganó 0,69% (US$ 1,56) y se posicionó en US$ 227,26 la tonelada, ante el efecto contagio de las subas de la soja y el maíz.