Pachorra, en la Selección, estuvo cerca de seguir los pasos de Menotti y Bilardo

Alejandro Sabella estuvo muy cerca de ser el tercer entrenador de la Selección en tener el honor de ser campeón del Mundo. Su equipo mereció el triunfo ante Alemania en la final del Mundial 2014 de Brasil, pero no pudo consagrarse y alcanzar lo que si lograron Menotti en 1978 y Bilardo en 1986.

Pachorra inició su ciclo en el seleccionado cuando sustituyó a Sergio Checho Batista en agosto de 2011, luego del fracaso en la Copa América Argentina 2011 por la eliminación en cuartos de final a manos de Uruguay.

Los números de su ciclo son destacados: dirigió 40 partidos, ganó 26, empató 10 y perdió sólo 4, con 75 goles a favor y 31 en contra. Mientras que Lionel Messi se convirtió en el goleador del proceso con 24 tantos, cuatro de ellos en la Copa del Mundo de Brasil.

Argentina estuvo invicto desde el 15 de octubre del 2013 cuando perdió con suplentes ante Uruguay 3-2 en Montevideo, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La única derrota con el equipo principal ocurrió ante Venezuela (0-1), el 11 de octubre de 2011, pues las dos restantes fueron ante Brasil con un seleccionado local, por el “Superclásico de las Américas”.

Una vez finalizado el Mundial Sabella renunció a su cargo. Su decisión de no continuar estaba tomada y nadie pudo hacerle torcer el brazo, pese a que el mundo futbolero pedía a gritos su continuidad.

Con aporte platense

Con la renuncia de Alejandro Sabella se terminó una era en la Selección Argentina con balance positivo y con un tinte bien platense, por la procedencia, historia o actualidad de todos los miembros del cuerpo técnico. Junto con Sabella trabajaron Julián Camino y Claudio Gugnali , sus ayudantes de campo y laderos inseparables, todos amigos desde su época como jugadores de Estudiantes, donde fueron campeones del Metro `82 y Nacional `83, el profesor Pablo Blanco, mano derecha del DT en el día a día albiceleste, el platense Marcelo Ramos, encargado del análisis de los rivales y el ex mens sana Juan José Romero, entrenador de arqueros.

Fue un cuerpo técnico con raíces bien platenses, por lo que para la ciudad el ciclo representó un gran acercamiento de los futboleros en general para con la Selección Nacional. La era Sabella arrojó dividendos positivos para el combinado nacional. Al margen de no haber cosechado títulos, logró mejorar la imagen del equipo, lideró las Eliminatorias Sudamericanas -lo que equivalió a clasificar al Mundial sin la necesidad de sufrir- y, como quedó dicho, realizó una gran Copa del Mundo, en la que no sólo cortó con el karma de los cuartos de final, sino que además superó a la dura Holanda en las semifinales y protagonizó una más que digna final ante Alemania.

En definitiva, Argentina volvió a meterse en el primer plano internacional después de más de dos décadas. Su poder competitivo, más allá de los gustos puntuales de cada futbolero, fue reconocido por el mundo entero. La capacidad de plantarse y superar duros escollos como Bélgica (llegaba como el candidato sorpresa del fútbol europeo) y Holanda, le permitió al conjunto nacional ganarse el respeto de todos, incluso de aquellos que se mantuvieron en las antípodas en cuanto a gustos futbolísticos. Todos, adeptos y críticos, reconocieron la capacidad competitiva que el ciclo de Sabella reinstaló en la Selección argentina, que supo plantarle cara a todos con personalidad e inteligencia.

Otro de los puntos positivos fue el reordenamiento en la faceta táctica y en el día a día del equipo. La Selección volvió a insertarse entre las potencias también en cuanto a organización y planificación.

Despejando dudas

Tras un inicio que generó algunas dudas allá por octubre de 2011, con una derrota en Venezuela y un empate en Buenos Aires por Eliminatorias, el ciclo tuvo un punto de inflexión en Barranquilla. El triunfazo conseguido ante Colombia, marcó el despegue definitivo del ciclo. Aquel 2 a 1 marcó un antes y un después.

La Selección recuperó el terreno perdido. Se reinstaló en el máximo concierto mundial y se alejó de las polémicas y los escándalos. El equipo volvió a ser noticia por lo producido en el terreno de juego.

Messi encontró su mejor expresión con Sabella como DT y varios jugadores volvieron a generar un romance con la Selección, con Mascherano como abanderado en ese sentido Su primer partido como DT del seleccionado argentino fue el 2 de septiembre del 2011, en la ciudad de Calcuta, India, en la copa “Times Of India”, con el triunfo 1-0 ante Venezuela, con gol del defensor Nicolás Otamendi.

La formación que utilizó Sabella ese día fue con Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Martín Demichelis, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo; Luis González, Javier Mascherano, Ricardo Alvarez y Angel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. En tanto, el último partido fue el 13 de julio de 2014 en la final del Mundial de Brasil ante Alemania, en el estadio Maracará de Río de Janeiro, frente a Alemania, cuando Argentina perdió 1-0 con gol de Mario Gotze en tiempo suplementario.

El equipo se alistó de la siguiente manera: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Martín Demichelis, Ezequiel Garay, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Ezequiel Lavezzi; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

Durante su ciclo, el ex volante de Estudiantes utilizó a 71 jugadores. La era Sabella dejó la ratificación de Lionel Messi como jugador a gran escala también a nivel Selección, más allá de que no lo pudo coronar con el trofeo máximo, la confirmación del liderazgo de Javier Mascherano, un caudillo temperamental de los que no abundan y jugadores para disfrutar por un largo rato con la albiceleste como Di María, Rojo o Garay, por citar sólo algunos ejemplos.

El compromiso y el sentido de pertenencia que Sabella pudo inculcar en sus dirigidos, son dos puntos que quedarán como legado para el DT que lo suplante. El grueso de la gente se reconcilió con la Selección, por el ida y vuelta que se generó desde el césped hacia las tribunas. Se acabó una era. Queda un legado y un recuerdo imborrable para todos los futboleros argentinos que gozaron con el regreso a una final del mundo.