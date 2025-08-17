Provincias Unidas, con Randazzo y Stolbizer

La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
La oferta para octubre: presentaron las listas en la Provincia
El radicalismo no competirá pero pondrá nombres en varias listas
Gray, el intendente del PJ que competirá contra el kirchnerismo
Fuerte caída de donantes voluntarios: convocan a nuevas colectas de sangre
El precio del metro cuadrado a construir cerca de los $2.000.000
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Varios exgobernadores y un cura van por una banca en el Congreso
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Un economista crítico de Milei busca pelearle el voto libertario a Espert
Talerico compite con partido propio tras alejarse del PRO y LLA
Milei, con traje militar y junto a Petri, en el homenaje a San Martín
Por qué Cristina Kirchner no podría votar y los otros presos sí
Día del Niño con ventas “flojas”: juguetes y ropa deportiva, los más elegidos
En el tiempo libre de los chicos, avance arrollador del universo digital
Emotivo acto en la Ciudad para recordar al General San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de arduas negociaciones, el portazo del radicalismo y las negociaciones que no prosperaron con la Coalición Cívica, el frente Provincias Unidas terminó oficializando su lista que será encabezada por el actual diputado nacional Florencio Randazzo.
Este armado auspiciado desde Córdoba por el ex gobernador Juan Schiaretti, terminó confluyendo con Encuentro Federal, el frente que habían anotado Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
De esta forma, Randazzo será secundado por la titular del GEN, mientras que Monzó irá tercero. Los tres candidatos irán en busca de sus reelecciones.
El cierre primario que Randazzo había establecido con el radicalismo estalló por los aires ya que el partido en forma orgánica no se terminó sumando a ese frente (ver aparte). No obstante, mantuvo un acuerd con Evolución, el sector de la UCR que reporta a Martín Lousteau.
En ese contexto, ese cierre quedó reflejado en el cuatro lugar que ocupará Danya Tavela, la actual legisladora nacional que reporta al esquema de Lousteau.
De esta forma, el armado nacional que empujan diversos gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), tendrá su reflejo en territorio bonaerense, aunque la decisión de formalizar la lista viene generando chispazos.
LE PUEDE INTERESAR
🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas
LE PUEDE INTERESAR
"Contra todos": el mensaje de Facundo Manes a una hora del cierre de listas
De hecho, algunos de estos mandatarios, en especial Torres, se vino mostrando refractario a avalar una lista en territorio bonaerense.
En el Congreso, el espacio “conformará un bloque legislativo federal” para garantizar que el equilibrio macroeconómico y el equilibrio fiscal “no se hagan a los hachazos, sino como algo innegociable, pero cuidando a nuestra gente” y remarcó que impulsarán propuestas para “aumentar la producción, el empleo y la infraestructura” en todo el país, “corrigiendo distorsiones” que afectan a la economía y al desarrollo, adelantó Schiaretti, que será candidato en su provincia.
“Desde Córdoba hemos demostrado que es posible mantener el equilibrio fiscal de manera consistente en el tiempo, gobernar apoyando a los sectores productivos y generar empleo. Junto a los gobernadores de Provincias Unidas expresamos el federalismo y el interior productivo, para que la esperanza de los argentinos no devenga en frustración, sino en desarrollo sostenido”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí