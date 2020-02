Un senador brasileño fue herido de bala durante una protesta policial

El senador brasileño Cid Gomes recibió dos balazos en el pecho ayer durante una protesta de policías en la ciudad de Sobral, en el estado de Ceará (noreste del país). Gomes, de 56 años y hermano del ex candidato presidencial laborista Ciro Gomes, estaba en Sobral para mediar en una protesta de policías militarizados, que exigen un aumento en sus salarios. Las balas no alcanzaron ningún órgano vital y, por ahora no hay riesgo de muerte. (EFE)