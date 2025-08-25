Trump quiere desplegar militares en más ciudades bajo liderazgo demócrata

La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
El mandatario amenazó con enviar a Baltimore, Nueva York y Chicago, tropas similares a las que patrullan la capital, Washington
El presidente Donald Trump amenazó ayer con expandir sus despliegues militares a más ciudades lideradas por demócratas, respondiendo a una oferta del gobernador de Maryland para unirse a él en un recorrido por Baltimore diciendo que podría, en cambio, “enviar a las ‘tropas’”.
La semana pasada, Trump dijo que estaba considerando Chicago y Nueva York para despliegues de tropas similares a los que ha desatado en la capital de la nación, donde miles de miembros de la Guardia Nacional y agentes federales ya patrullan las calles.
Trump hizo la amenaza a Baltimore en una disputa que viene librando con el gobernador de Maryland, Wes Moore, un demócrata que ha criticado el uso sin precedentes del poder federal por parte de Trump para combatir el crimen y la indigencia en Washington. Moore invitó la semana pasada a Trump a visitar su estado para hablar de la seguridad pública y caminar por las calles.
En una publicación en su red Truth Social ayer, Trump dijo que Moore preguntó “en un tono bastante desagradable y provocativo”, y luego planteó la posibilidad de repetir el despliegue de la Guardia Nacional que hizo en Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.
“El historial de Wes Moore en cuanto al delito es muy malo, a menos que manipule sus cifras sobre la criminalidad como muchos de los otros ‘Estados Azules’ están haciendo”, escribió Trump, mientras citaba un apodo despectivo que usa frecuentemente para el gobernador de California. “Pero si Wes Moore necesita ayuda, como lo hizo Gavin Newsom en Los Ángeles., enviaré a las ‘tropas’, lo cual se está haciendo en la cercana Washington DC, y rápidamente limpiaré el crimen”.
En Washington ha habido protestas por el aumento de tropas de la Guardia Nacional
Moore dijo que invitó a Trump a Maryland “porque parece disfrutar viviendo en esta ignorancia feliz” sobre la mejora de las tasas de criminalidad en Baltimore. Después de un aumento durante la pandemia que coincidió con tendencias nacionales, la tasa de criminalidad en Baltimore ha disminuido. Los 200 homicidios reportados el año pasado fueron un 24% menos que el año anterior y un 42% desde 2021, según datos de la ciudad. Entre 2023 y 2024, el crimen violento en general disminuyó casi un 8% y los delitos contra la propiedad un 20%.
“El presidente está pasando todo su tiempo hablando de mí”, expresó Moore ayer en “Face the Nation” de CBS. “Yo estoy dedicando mi tiempo a hablar de la gente a la que sirvo”.
Trump está “difundiendo un montón de mentiras sobre la seguridad pública en Maryland”, dijo Moore en un correo electrónico de recaudación de fondos.
En Washington, donde Trump está aumentando las tropas de la Guardia Nacional y los agentes federales, una serie de protestas surgieron por toda la ciudad el fin de semana, mientras que algunas esquinas normalmente bulliciosas estaban notablemente tranquilas. En algunas de las áreas más pobladas, los residentes pasaban junto a pequeños grupos de guardias nacionales, a menudo conversando entre ellos. Videos de detenciones circularon en las redes sociales.
Trump ha dicho que Chicago y Nueva York son probablemente sus próximos objetivos, lo que ha provocado una fuerte oposición de los líderes demócratas en ambos estados. El Washington Post informó el sábado que el Pentágono lleva semanas preparándose para una operación en Chicago que incluiría tropas de la Guardia Nacional y potencialmente fuerzas en servicio activo.
