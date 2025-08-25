Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |SE TRATA DE VIRGINIA GIUFFRE, VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

Publicarán las memorias póstumas de una de las denunciantes de Epstein

Virginia Giuffre

25 de Agosto de 2025 | 01:54
Unas memorias póstumas e “implacables” de una de las acusadoras más prominentes de Jeffrey Epstein, Virginia Roberts Giuffre, se publicarán este otoño boreal, según anunció ayer la editorial Alfred A. Knopf.

“La chica de nadie: memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia” está programado para su lanzamiento el 21 de octubre.

Giuffre, quien murió por suicidio en abril pasado a los 41 años, estuvo trabajando en “Nobody’s Girl” con la periodista y autora Amy Wallace, y había completado el manuscrito del libro de 400 páginas, según Knopf. La editorial mostró un correo electrónico de Giuffre a Wallace unas semanas antes de su muerte, diciendo que era su “deseo sincero” que las memorias se publicaran “independientemente” de sus circunstancias.

“El contenido de este libro es crucial, ya que busca arrojar luz sobre los fallos sistémicos que permiten el tráfico de individuos vulnerables a través de fronteras”, se lee en el correo electrónico. “Es imperativo que se entienda la verdad y que se aborden los problemas que rodean este tema, tanto por el bien de la justicia como de la conciencia”.

Giuffre fue hospitalizada tras un grave accidente el 24 de marzo, dijo Knopf, y envió el correo electrónico el 1 de abril. Murió el 25 de abril. “En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurarme de que “La chica de nadie...” aún se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar discusiones necesarias sobre estas graves injusticias”, escribió a Wallace.

En 2023, el New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo “que se cree vale millones” con una editorial no revelada. El portavoz de Knopf, Todd Doughty, dijo que ella inicialmente aceptó un contrato de siete cifras con Penguin Press, pero se mudó con la editora adquirente Emily Cunningham después de que Knopf contrató a Cunningham como editora general el año pasado.

Giuffre había declarado a menudo que, a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, fue atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y explotada por el príncipe Andrés de Gran Bretaña y otros hombres influyentes. Epstein estaba en una cárcel de la ciudad de Nueva York y en 2019 fue encontrado muerto en su celda en lo que los investigadores describieron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a fines de 2021 por tráfico sexual y otros cargos.

Andrés negó las acusaciones de Giuffre. En 2022, Giuffre y el príncipe británico llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandó por agresión sexual.

