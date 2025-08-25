Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |EL CONFLICTO EN EUROPA DEL ESTE

“Concesiones” de Rusia para un acuerdo con Ucrania

El vicepresidente estadounidense dijo que el Kremlin se mostró “flexible” con Trump sobre sus demandas para terminar la guerra, que lleva ya más de tres años y medio

“Concesiones” de Rusia para un acuerdo con Ucrania

Lugareños honran a los militares de Járkov caídos en combate contra las tropas rusas en el Monumento a la Independencia / AFP

25 de Agosto de 2025 | 01:56
Edición impresa

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto”, dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC “Meet the Press with Kristen Welker”. “De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, afirmó.

El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, estuvo ayer en Kiev, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con motivo del 34 aniversario de la independencia ucraniana, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen estancados.

Sin embargo, según el vicepresidente estadounidense, Rusia está analizando “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”. “Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, declaró J.D. Vance.

El dirigente afirmó incluso que Estados Unidos, cuyo presidente Trump ha logrado un espectacular acercamiento con Vladimir Putin, “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.

Trump está “intentando aplicar una diplomacia muy agresiva y contundente”, dijo.

LE PUEDE INTERESAR

Trump quiere desplegar militares en más ciudades bajo liderazgo demócrata

LE PUEDE INTERESAR

Publicarán las memorias póstumas de una de las denunciantes de Epstein

“La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, concluyó.

A pesar de los esfuerzos de mediación iniciados por el presidente de Estados Unidos -incluida la cumbre de Anchorage con Putin y la recepción del lunes pasado en la Casa Blanca a Zelenski y sus aliados europeos-, las posturas de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.

Ambos se acusan mutuamente de bloquear la organización de una cumbre entre Putin y Zelenski.

Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia aayer, día de su independencia.

En Kiev, durante las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia, Zelenski declaró: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”.

Por su parte, el dirigente canadiense señaló que “no corresponde a Rusia decidir cómo garantizar la soberanía, la independencia y la libertad de Ucrania”, a la vez que reclamó un alto al fuego en el frente.

PUNTO MUERTO

La guerra, que empezó el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania y ha dejado decenas de miles de muertos, está actualmente en un punto muerto, aunque Rusia ha logrado avances recientes en la ruda ofensiva en el frente oriental.

Las posibilidades de paz y los esfuerzos de Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier una reunión inmediata entre Putin y Zelenski, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”.

Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida ayer por el canal público Rossia.

El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones”, y a Zelenski de “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Putin.

No obstante, Zelenski volvió a insistir ayer en que “el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar”, renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Putin.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un Día de la Independencia, sin tregua
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes

Presuntas coimas: peritan celulares de sospechosos

Poné a Francella

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Últimas noticias de El Mundo

Trump quiere desplegar militares en más ciudades bajo liderazgo demócrata

Publicarán las memorias póstumas de una de las denunciantes de Epstein

Incautan explosivos para usar en actos terroristas

Bombardeo israelí sobre la capital de Yemen
Información General
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Deportes
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Flamengo se mide ante Vitória por el torneo local
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
El equipo necesita una vuelta de tuerca
Policiales
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Juzgan a un policía por una tragedia en Wilde
Delito juvenil “en línea”: violencia y redes sociales
Macabro hallazgo en San Antonio de Areco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla