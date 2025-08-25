“Concesiones” de Rusia para un acuerdo con Ucrania

La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
El Gobierno busca mostrar reacción y ordena una auditoría “urgente”
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Subas en las expensas: entre el 3 y 5 por ciento en septiembre
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista de un incendio feroz
Por el triunfo: Estudiantes intentará recuperarse con Aldosivi
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí
Un país que necesita explotar su enorme potencialidad minera
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Fuerte operativo en Meridiano V por manteros de parque Saavedra
Maquinaria para mejorar los accesos viales al cordón productivo de la Región
Reinician la ronda de indagatorias a causa del fentanilo contaminado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El vicepresidente estadounidense dijo que el Kremlin se mostró “flexible” con Trump sobre sus demandas para terminar la guerra, que lleva ya más de tres años y medio
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.
“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto”, dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC “Meet the Press with Kristen Welker”. “De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, afirmó.
El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, estuvo ayer en Kiev, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con motivo del 34 aniversario de la independencia ucraniana, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen estancados.
Sin embargo, según el vicepresidente estadounidense, Rusia está analizando “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”. “Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, declaró J.D. Vance.
El dirigente afirmó incluso que Estados Unidos, cuyo presidente Trump ha logrado un espectacular acercamiento con Vladimir Putin, “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.
Trump está “intentando aplicar una diplomacia muy agresiva y contundente”, dijo.
LE PUEDE INTERESAR
Trump quiere desplegar militares en más ciudades bajo liderazgo demócrata
LE PUEDE INTERESAR
Publicarán las memorias póstumas de una de las denunciantes de Epstein
“La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, concluyó.
A pesar de los esfuerzos de mediación iniciados por el presidente de Estados Unidos -incluida la cumbre de Anchorage con Putin y la recepción del lunes pasado en la Casa Blanca a Zelenski y sus aliados europeos-, las posturas de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.
Ambos se acusan mutuamente de bloquear la organización de una cumbre entre Putin y Zelenski.
Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia aayer, día de su independencia.
En Kiev, durante las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia, Zelenski declaró: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”.
Por su parte, el dirigente canadiense señaló que “no corresponde a Rusia decidir cómo garantizar la soberanía, la independencia y la libertad de Ucrania”, a la vez que reclamó un alto al fuego en el frente.
La guerra, que empezó el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania y ha dejado decenas de miles de muertos, está actualmente en un punto muerto, aunque Rusia ha logrado avances recientes en la ruda ofensiva en el frente oriental.
Las posibilidades de paz y los esfuerzos de Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier una reunión inmediata entre Putin y Zelenski, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”.
Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida ayer por el canal público Rossia.
El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones”, y a Zelenski de “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Putin.
No obstante, Zelenski volvió a insistir ayer en que “el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar”, renovando sus llamamientos a una reunión bilateral con Putin.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí