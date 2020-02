Alfonsín desafía al radicalismo: "Si me quieren echar del partido, que se hagan cargo"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín salió hoy al cruce de las críticas que recibió de parte de dirigentes de su propio partido por haber aceptado el cargo de embajador argentino en España y aseguró "no estar preocupado" por el pedido de expulsión que realizará un sector de la UCR bonaerense.

"Si me quieren echar del partido, que se hagan cargo, no me preocupa, es todo fuego de artificio", dijo Alfonsín, consultado sobre la amenaza del presidente de la Juventud Radical bonaerense, Martín Borrazas, de intentar apartar al hijo del ex presidente Raúl Alonsín de las filas partidarias.

Ayer, tras conocerse la decisión del presidente Alberto Fernández de designarlo como embajador en España, diputados y referentes nacionales del radicalismo cercanos al PRO salieron a cuestionar a Alfonsín por aceptar el destino diplomático en Madrid.

Entre ellos, el diputado nacional y presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, quien vía Twitter aclaró: "El cargo de Ricardo Alfonsín como embajador en España es una decisión personal y nada tiene que ver el radicalismo en ello".

En declaraciones a un medio radial, el ex diputado nacional defendió su decisión: "No hice nada que comprometa a la UCR, porque no voy en nombre del partido" y calificó su designación como "un gesto que cierra la grieta" por parte del presidente Alberto Fernández, porque "si sigue esta relación entre oficialismo y oposición vamos a tener problemas muy graves".

Alfonsín también salió al cruce de los dichos del jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien aseguró que el designado embajador en España "no consultó" al radicalismo para aceptar el cargo.

"Antes de aceptar el cargo hablé con Gerardo Morales (gobernador de Jujuy y hombre fuerte en la UCR) y él me recomendó que dijera que sí", y agregó: "Me dijo que no podía decirle que no a Alberto. Me llamaron (Enrique "Coti") Nosiglia, (el mandatario mendocino) Rodolfo Suárez, (Martín) Lousteau y (Federico) Storani y me dijeron lo mismo".

Consultado sobre los dichos de Cornejo, Alfonsín sostuvo: "No dijo nada malo, claro que es una decisión personal" y agregó que su designación en el cuerpo diplomático “no son para representar a un partido, sino al país".

"Si yo hubiese sido presidente del partido hubiera estado agradecido que designasen a un hombre la UCR en una embajada", añadió y recordó que ni bien asumió la Presidencia de la Nación, su padre "designó cuatro embajadores peronistas, uno de ellos (Jorge) Taiana (padre) y nadie puede pensar que Taiana fue coptado por el partido".

El nuevo embajador argentino ante España contó además que el presidente Alberto Fernández le había hecho el ofrecimiento en la reunión que habían mantenido en noviembre pasado y que el lunes último lo llamó desde Alemania para convencerlo de aceptar el cargo.

"Alberto me llamó el lunes desde Alemania y me dice 'Ricardo, mañana voy a España, te pido, pensalo. Yo necesito que estés ahí, es importante España, es importante Europa'", relató.