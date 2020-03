Reprimen con gases la marcha de Guaidó

CARACAS

La policía dispersó ayer una manifestación encabezada por el líder opositor Juan Guaidó para pedir elecciones que saquen del poder al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro.

Miles de personas comenzaron a marchar con Guaidó a la cabeza en Caracas, aunque la concurrencia estuvo lejos de las masivas movilizaciones de inicios de 2019.

Cuando apenas habían recorrido unas pocas cuadras, una barricada de agentes policiales con equipos antimotines les cortó el paso por una calle, mientras que un carro blindado bloqueaba otra avenida.

“Este piquete no representa a Venezuela, este piquete representa la dictadura”, gritó Guaidó ante las fuerzas de seguridad.

Cuando quiso dialogar con los agentes, estos dispararon gases lacrimógenos y la multitud empezó a alejarse rápidamente del lugar. Algunos jóvenes con el rostro cubierto lanzaron piedras y palos contra los efectivos. “Ya llegará el momento, más organizados (...), de llegar a donde tenemos que llegar”, dijo minutos después Guaidó, desde una plaza cercana a los incidentes, descartando que la marcha intentara continuar hacia el Palacio Federal Legislativo, en el centro de la ciudad, el punto de destino que había fijado.

Un informe de la ONU divulgado ayer indicó que desde fines de 2015, casi 5 millones de venezolanos emigraron para escapar de un derrumbe económico que parece no tener fin. Guaidó, jefe de la unicameral Asamblea Nacional (parlamento), se dirigió junto a otros legisladores y manifestantes hacia la plaza Alfredo Sadel y allí prometió apoyar todas las marchas de trabajadores y estudiantes.

“No hay que tener miedo (...). Este pueblo no tiene miedo, este pueblo no va a retroceder (...), este no es un país de esclavos”, arengó. “Unificaremos todas las luchas contra la dictadura”, dijo Guaidó, jefe del parlamento y reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países que consideran fraudulentas las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder.

Segundos antes de los gases lacrimógenos, Guaidó llegó a pedir aplausos para los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; y Ecuador, Lenín Moreno, por el respaldo político que le dan.

ARRESTO DE OPOSITORES

En tanto, los diputados opositores Zandra Castillo, embarazada, y Ángel Torres fueron liberados ayer tras ser detenidos durante unas horas tras participar de la marcha de Guaidó, si bien confirmaron que el tercero de los legisladores arrestados, Renzo Prieto, sigue bajo custodia policial. (EFE)