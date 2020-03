Fueron autorizados unos 120 vuelos de repatriación

Más de 120 vuelos especiales de diferentes compañías, entre ellos 35 de Aerolíneas Argentinas, fueron autorizados hasta el momento por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para transportar a casi 32 mil argentinos que quedaron varados en el exterior debido a las restricciones impuestas para la pandemia de COVID.

Pese a ello, un grupo de argentinos varados en México y Honduras advirtió ayer que viven la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a la Argentina a raíz de las restricciones de ingreso y circulación interpuesta en diferentes países para frenar la propagación viral. En su caso -según explicaron fuentes de la ANAC- al cierre del espacio aéreo previsto por Panamá, lo que hace imposible la escala en ese país, “se le sumó la actitud de algunas compañías aéreas que programaron vuelos sin haber solicitado la autorización pertinente y después argumentaron al cancelarlo que el éste no salía porque no le permitían el ingreso a Argentina”.

En ese contexto, Panamá anunció ayer que autorizó la operación de tres vuelos “humanitarios” de la aerolínea Copa para traer hoy de regreso a unos 300 argentinos varados en el aeropuerto de ese país. Por su parte, Aerolíneas Argentinas realizó ayer tres nuevos vuelos especiales desde Río de Janeiro y modificó su vuelo desde Florianópolis con una aeronave con mayor capacidad, ampliando la disponibilidad de plazas desde dicho destino, según informaron fuentes de la compañía.

RECOMENDACIÓN DE CANCILLERÍA

La Cancillería argentina dio a conocer un protocolo donde recomienda a los compatriotas “varados en aeropuertos u otros lugares de hacinamiento que, en la medida de lo posible, retornen a sus lugares de alojamiento o consigan uno nuevo si es necesario colaborando en su localización”. Y es que “su permanencia en los aeropuertos, lejos de funcionar como método de presión y solucionar el problema -explicaron-, aumenta el riesgo de contagio por COVID”.