Rechazan el pedido de prisión domiciliaria al ex juez Melazo

Un juez de Garantías platense rechazó hoy el pedido para otorgar la prisión domiciliaria para el ex juez platense César Melazo, quien está detenido como sospechoso de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.



La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, quien esta tarde rechazó un pedido realizado por la defensa de Melazo para que se le conceda la prisión domiciliaria porque se hallaba en la población de riesgo para contagiarse coronavirus dentro del Complejo Penitenciario I de Ezeiza.



En una resolución a la que tuvo acceso Télam, el magistrado consideró que "las patologías padecidas por el imputado se encuentran debidamente atendidas en su lugar de alojamiento", que "no se encuentra incluido dentro de las personas en situación de riesgo para el covid-19" y que "se encuentra imputado por delitos especialmente graves", lo que impide que pueda acceder a ese beneficio.



En el fallo, el juez cita el pronunciamiento de la fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación bonaerense, María Laura D'Gregorio, quien se había opuesto a que Melazo pudiera acceder a la prisión domiciliaria, y mencionó también a los dos informes médicos realizados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Asesoría Pericial de La Plata.



Tras conocerse la resolución, Oscar Salas, abogado de Melazo adelantó a Télam que la decisión será apelada y denunció que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) “violó la cuarentena cuando traslado al ex juez el miércoles a La Plata para una revisión médica”.



“Cuatro efectivos del SPF, sin barbijos, sin guantes, sin observar un protocolo de profilaxis, y sin siquiera guardar distancia precautoria entre ellos y Melazo partieron desde el penal de Villa Devoto en un vehículo de traslado común hasta La Plata en un viaje de una hora y media”, precisó.



El abogado, que hoy presentó un escrito por ese tema, explicó que “al retirar a nuestro pupilo procesal de su lugar de detención, en la Unidad 31, quebraron el aislamiento total en el que permanecía ese establecimiento hasta ese momento”.



Días atrás, el Tribunal de Casación bonaerense le había otorgado la excarcelación a otro de los supuestos integrantes de la misma organización, Enrique Edgardo "Quique" Petrullo, quien también se hallaba detenido y argumentó que estaba dentro del grupo de riesgo para contraer coronavirus.



Las fuentes explicaron que Melazo, a través de su abogado, presentó un hábeas corpus para que se le conceda la prisión domiciliaria alegando problemas respiratorios y cardíacos.



Sin embargo, el SPF reveló que Melazo "no pertenece al grupo de personas vulnerable", ya que tiene 59 años y no padece ninguna de las patologías que hacen riesgoso a un paciente.



La causa en la que está imputado Melazo ya fue elevada a juicio oral y entre los imputados se encuentrael ex comisario mayor Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.



También están imputados Javier Ronco; Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián "Quichua" Manes; Carlos Bertoni; Carlos "Macha" Barroso Luna; Jorge "El fiscal" Gómez de Saravia; Héctor "Pepe" Vega, el ex barrabrava de Gimnasia, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; Petrullo; el ex jefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando "El Tucumano" Herrera y Claudia Edith Giunta.



Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados integran una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".



Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.