En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Alvarez 1431, en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.

El hecho es una de las "perlitas" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. La inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para referirse al porcentaje que supuestamente cobraba la hermana del presidente Javier Milei según los audios en los que ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habla de un presunto esquema de coimas.

La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.