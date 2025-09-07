Cerraron los comicios en La Plata y la Provincia: los primeros resultados se conocerán con el 30% de las mesas escrutadas
Cerraron los comicios en La Plata y la Provincia: los primeros resultados se conocerán con el 30% de las mesas escrutadas
VIDEO.- Julio Alak tras el cierre de mesas en La Plata: "Fue todo en paz y pacífico"
Detenidos, escraches, demoras y autoridades fugitivas: las perlitas de las elecciones en Provincia
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
Clases en la Provincia: que pasa el lunes en las escuelas donde se votó
El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam en La Plata
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Un voraz incendio de madrugada en La Plata destruyó un galpón con un auto adentro
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025
A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La hermana del Presidente vota en Vicente López
Escuchar esta nota
La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una fuerte provocación política. En el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Alvarez 1431, en Vicente López, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción "3%" junto al nombre de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien debe votar en esa institución.
El hecho es una de las "perlitas" de los comicios y se da en un clima de alta tensión. La inscripción "3%" es la chicana utilizada por la oposición para referirse al porcentaje que supuestamente cobraba la hermana del presidente Javier Milei según los audios en los que ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, habla de un presunto esquema de coimas.
La provocación en la escuela de la hermana presidencial se produce mientras La Libertad Avanza enfrenta las repercusiones por la filtración de esos audios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí