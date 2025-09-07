Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

EL DIA en las elecciones: contanos tu experiencia por WhatsApp

Política y Economía

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
7 de Septiembre de 2025 | 15:03

Escuchar esta nota

En la Escuela Belgrano, ubicada en 9 y 38, momentos de extrema tensión se vivieron durante la apertura de la mesa de votación en estas elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir la urna con un cuchillo que llevaba entre sus prendas. 

La situación, sucedida a la vista de todos los presentes, requirió la intervención de un efectivo policial. Así, el personal de seguridad le exigió que guardara el arma blanca en su vehículo, fuera de la escuela.

Fue minutos antes de que comenzara la jornada electoral en dicha mesa. Mientras los fiscales y el presidente de mesa se disponían a desplegar boletas, listados y todo lo necesario para el sufragio, al fiscal libertario se le cayó el arma blanca que llevaba en una funda marrón, en su mochila.

Para evitar mostrar el objeto punzocortante, aseguró que se trataba de una tijera, dichos que fueron desestimados y se llamó a la policía. El oficial, finalmente, intervino para que se retirara el cuchillo de la institución y continuar con la jornada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades

"Ley Seca" en La Plata: hasta qué hora está prohibido vender bebidas alcohólicas por las elecciones

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Ya votó el 35% del padrón en la Provincia de Buenos Aires

Ensenada, con 6 boletas y se postula Secco
Últimas noticias de Política y Economía

Leandro Bazze: "Estamos en condiciones de tener una alegría"

Ya votó el 35% del padrón en la Provincia de Buenos Aires

Quintero Chasman: “Lo más importante hoy es que la gente exprese en libertad su opinión”

El voto de Campodónico del Partido Libertario en La Plata: “Hay que dejar atrás la casta”
Deportes
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
Policiales
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Escándalo en Malvinas Argentinas: detienen a un fiscal de LLA por robar boletas de Fuerza Patria
Un voraz incendio de madrugada en La Plata destruyó un galpón con un auto adentro
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Espectáculos
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Información General
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Fallo histórico: a pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla