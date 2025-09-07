La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa

En una jornada marcada por la expectativa de las elecciones legislativas bonaerenses, una vecina de La Plata de 100 años protagonizó uno de los momentos más conmovedores del día.

Se trata de Ángela, quien llegó acompañada por su familia a la Escuela Primaria N.º 56 Almafuerte, ubicada sobre Diagonal 73 entre 27 y 28. A pesar de que las autoridades de mesa le ofrecieron la posibilidad de acercarle la urna hasta su automóvil, ella decidió caminar hasta el cuarto oscuro para cumplir con su deber cívico.

El gesto despertó la emoción de todos los presentes: cuando Ángela salió del aula tras emitir su voto, recibió un aplauso cerrado por parte de fiscales, autoridades de mesa y otros votantes que celebraron su compromiso democrático.

El episodio se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su ejemplo de responsabilidad ciudadana y el valor simbólico de su decisión en una elección clave para la provincia.

“Es emocionante verla con tantas ganas de participar”, comentó uno de los presentes, reflejando el sentimiento generalizado que se vivió en el establecimiento educativo platense.