Elecciones 2025 | Javier Milei, acompañado por su hermana Karina, llegó al búnker en La Plata

En La Libertad Avanza tienen todo preparado para esperar el resultado de las elecciones bonaerenses en La Plata. Como se informó, es en un coqueto salón de reuniones de Gonnet. Minutos después de las 20 horas, Javier Milei, llegó al búnker libertario en Gonnet con la compañía de su hermana Karina y sus padres.

Los libertarios repetirán el escenario que ya utilizaron cuando hace un par de meses organizaron un congreso partidario cuyo orador de cierre fue el presidente Javier Milei: el salón Vonharv. La Libertad Avanza se concentran en Gonnet y esta tardenoche desde Presidencia confirmaron la presencia del jefe de estado.

A su vez está confirmada la presencia de Karina Milei junto al armador bonaerense Sebastián Pareja y varios de los candidatos.

La Libertad Avanza se tienta con hacer otra lectura para el caso de que quede abajo en el total. Hay dirigentes que anticipan el rótulo de triunfador debe recaer sobre la alianza que más secciones ganó. Incluso sobre la que más bancas de legisladores obtuvo.

Los libertarios sacan cuentas y estiman que podrían ganar 5 de las 8 secciones: Primera, Quinta, Sexta, Séptima y Octava. Admiten, no obstante, que en la Primera (norte y oeste del Conurbano), la ventaja en su favor se redujo notablemente. Y en La Plata hablan de paridad.

En el Gobierno nacional se dice que una eventual derrota por 3 ó 4 puntos es aceptable. El mismo Presidente ha dicho en varias ocasiones que los comicios de este domingo deben ser leídos como un “piso” para La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales de octubre donde se pondrán en juego 35 diputados nacionales en la Provincia.

Para el peronismo, en cambio, la lectura es distinta. Mucho más para Kicillof, que fue el principal impulsor del desdoblamiento, resistido hasta el final por Cristina Kirchner y Massa.