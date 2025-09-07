Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
Los domingos de elecciones en Argentina se viven distinto. Cada ciudadano prepara la rutina dominical para manifestarse en las urnas, en una jornada obligatoria para la población y nunca falta quiénes, pese a tener cuentas pendientes con la justicia, cumplen con el sufragio.
En Berisso, un joven de 23 años buscado por “Homicidio en grado de tentativa” fue detenido cuando fue a votar para las Elecciones Provinciales en la escuela Primaria nº 10, ubicada en Montevideo y 74.
En Florencio Varela, un hombre de 38 años con pedido de captura por “Privación ilegítima de la libertad”, cayó en la puerta de la escuela EP nº 35.
En Quilmes, otro vecino de 38 años fue detenido por estar imputado por “Abuso sexual agravado”. Ocurrió en la escuela ES nº 42. En todos los casos, las detenciones fueron de manera encubierta, tomando los recaudos de seguridad necesarios para no poner en peligro la integridad física de terceros o interrumpir el normal desarrollo de la actividad eleccionaria.
La Matanza no quedó exenta de las insólitas andadas de prófugos de la Justicia. Es el caso de un ciudadano de 54 años con pedido de captura por “abuso sexual y amenazas” que fue interceptado en la escuela Primaria nº 91 de la localidad.
En tanto, en Tigre hubo dos casos: uno ocurrió en el colegio Guadalupe cuando un hombre buscado por “Abuso de armas agravado” intentó votar. El segundo tenía cuentas pendientes con la Justicia por “Abuso sexual agravado por el vínculo y guarda”, siendo interceptado en el colegio Nº 14.
