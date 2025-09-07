Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos

7 de Septiembre de 2025 | 17:19

Un hombre en silla de ruedas incendió hoy un conventillo y murió en el barrio porteño de La Boca, mientras que dos mujeres recibieron oxígeno por inhalar humo. Habría otros seis heridos.

Fuentes policiales informaron que el autor del siniestro fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez. Según se supo, el implicado había intentado prender fuego el lugar hace una semana.

Por su parte, dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígenos por inhalación de humo, una embarazada fue trasladada al Hospital Argerich por el mismo inconveniente y otros cuatro vecinos, que se autoevacuaron, recibieron asistencia, pero no requirieron derivación.

El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros. Se estima que habría otros seis heridos.

Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación.

Además, por el riesgo de derrumbe, los brigadistas siguieron con sus tareas en un colegio aledaño para sofocar el fuego desde la terraza debido a que parte del edificio comenzó a ceder. Personal de Defensa Civil también participó del operativo, mientras continuaba la inspección.

 

