VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral

La Plata volvió a vivir una madrugada caótica por las caravanas de motos que recorrieron distintos barrios de la ciudad a toda velocidad, realizando maniobras temerarias y generando disturbios.

Según relataron vecinos a este medio, más de un centenar de motociclistas circularon en grupo durante la madrugada de este domingo, en la previa de las elecciones bonaerenses, cruzando semáforos en rojo, realizando “picadas” y ocasionando ruidos molestos que se prolongaron hasta el amanecer.

Las motos se hicieron sentir tanto en el casco urbano como en la periferia, con un paso notorio por la zona de Plaza Moreno (12 entre 51 y 53) alrededor de las 5 de la mañana. Allí, varios testigos registraron la caravana en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La situación derivó en innumerables llamados al 911 y a la línea 147 de atención al vecino, donde se reiteraron las quejas por la falta de controles efectivos. “No se puede dormir, pasan como si fueran dueños de la calle”, expresó una vecina de Tolosa.