VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata

Un hecho insólito ocurrió en las últimas horas en La Plata. Un automóvil de alta gama resultó dentro de un zanjón, en circunstancias que son materia de investigación.

El sorprendente suceso tuvo lugar en 520 y 14, del barrio de Tolosa, en horas de la madrugada de este domingo. El vehículo es un Audi a1 color negro, que fue rescatado del zanjón por una grúa.

El rodado que quedó incrustado en la vereda estaba abandonado. Según pudo saber Diario EL DIA, se desconoce la ubicación del conductor.

Efectivos policiales van detrás de saber cómo fue que terminó el automóvil en el zanjón y qué pasó con quien manejaba.