Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo: "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz"

A seis años del histórico desembarco de Diego Maradona como entrenador en Gimnasia, su hijo, Diego Armando Maradona Jr., recordó con emoción ese vínculo entre el astro argentino y el Lobo. “Te digo que mi viejo en Gimnasia fue muy feliz. El amor que le dio la gente de Gimnasia a mi papá fue gigante”, afirmó en un adelanto de la entrevista que dará al periodista Juan Pablo Varsky para Clank!.

Para Maradona Jr., ese paso por el Lobo no fue un punto más en la carrera de su padre, sino una etapa donde encontró una conexión profunda con el público platense, finalmente recíproca. Según relató, Gimnasia le brindó a su padre lo que en otros lugares no había hallado: una oportunidad de dirigir, un reconocimiento genuino y el cariño más sincero, tan intenso como el que supo recibir en Nápoles.

En la misma conversación, el hijo del Diez reveló un momento íntimo: “Yo se lo pregunté y me dijo: ‘Vos sos mi hijo, yo lo sé, pero por la prensa no puede ser así’”, refiriéndose al reconocimiento público que le confió Maradona. También expresó una fuerte convicción respecto al fallecimiento de su padre: “¿Si lo mataron o lo dejaron morir? No tengo dudas de que lo mataron”.