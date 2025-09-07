Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo: "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz"

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
El peronismo ganó en la Provincia de Buenos Aires: los resultados oficiales
Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"
Julio Alak anunció la victoria en La Plata: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo"
Sección por sección, los resultados de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires
El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía: un muerto y tres heridos
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam en La Plata
A seis años del histórico desembarco de Diego Maradona como entrenador en Gimnasia, su hijo, Diego Armando Maradona Jr., recordó con emoción ese vínculo entre el astro argentino y el Lobo. “Te digo que mi viejo en Gimnasia fue muy feliz. El amor que le dio la gente de Gimnasia a mi papá fue gigante”, afirmó en un adelanto de la entrevista que dará al periodista Juan Pablo Varsky para Clank!.
Para Maradona Jr., ese paso por el Lobo no fue un punto más en la carrera de su padre, sino una etapa donde encontró una conexión profunda con el público platense, finalmente recíproca. Según relató, Gimnasia le brindó a su padre lo que en otros lugares no había hallado: una oportunidad de dirigir, un reconocimiento genuino y el cariño más sincero, tan intenso como el que supo recibir en Nápoles.
En la misma conversación, el hijo del Diez reveló un momento íntimo: “Yo se lo pregunté y me dijo: ‘Vos sos mi hijo, yo lo sé, pero por la prensa no puede ser así’”, refiriéndose al reconocimiento público que le confió Maradona. También expresó una fuerte convicción respecto al fallecimiento de su padre: “¿Si lo mataron o lo dejaron morir? No tengo dudas de que lo mataron”.
