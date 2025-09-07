Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo: "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz"

7 de Septiembre de 2025 | 19:22

Escuchar esta nota

A seis años del histórico desembarco de Diego Maradona como entrenador en Gimnasia, su hijo, Diego Armando Maradona Jr., recordó con emoción ese vínculo entre el astro argentino y el Lobo. “Te digo que mi viejo en Gimnasia fue muy feliz. El amor que le dio la gente de Gimnasia a mi papá fue gigante”, afirmó en un adelanto de la entrevista que dará al periodista Juan Pablo Varsky para Clank!.

Para Maradona Jr., ese paso por el Lobo no fue un punto más en la carrera de su padre, sino una etapa donde encontró una conexión profunda con el público platense, finalmente recíproca. Según relató, Gimnasia le brindó a su padre lo que en otros lugares no había hallado: una oportunidad de dirigir, un reconocimiento genuino y el cariño más sincero, tan intenso como el que supo recibir en Nápoles.

En la misma conversación, el hijo del Diez reveló un momento íntimo: “Yo se lo pregunté y me dijo: ‘Vos sos mi hijo, yo lo sé, pero por la prensa no puede ser así’”, refiriéndose al reconocimiento público que le confió Maradona. También expresó una fuerte convicción respecto al fallecimiento de su padre: “¿Si lo mataron o lo dejaron morir? No tengo dudas de que lo mataron”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo ganó en la Provincia de Buenos Aires: los resultados oficiales

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Últimas noticias de Deportes

Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial

Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"

Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
La Ciudad
Clases en la Provincia: que pasa el lunes en las escuelas donde se votó
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO.- Los dos polos de la elección en La Plata: votar a los 100 y a los 16, con la misma emoción
VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Policiales
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata
Detuvieron en Lomas de Zamora a un prófugo cuando fue a votar
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Política y Economía
Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"
El dólar cripto jugó su elección y se fue por encima de los $1.400 tras el triunfo del peronismo
Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados
Sección por sección, los resultados de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires
Espectáculos
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla