Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial

AFP

7 de Septiembre de 2025 | 18:58

Escuchar esta nota

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, el español Carlos Alcaraz derrotó el domingo al italiano Jannik Sinner y se proclamó campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

Alcaraz se tomó una doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon al superar a Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y desbancarlo además del primer lugar del ránking de la ATP, que el italiano ocupaba desde junio de 2024.

La presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la final en Nueva York provocó que el duelo arrancara con casi una hora de retraso y miles de espectadores intentando acceder a la pista central.

Tras las largas esperas por los controles adicionales, el público disfrutó de la última gran batalla del año entre Alcaraz y Sinner, decantada esta vez del lado del español.

Ganador en Roland Garros en junio y derrotado en julio en Wimbledon, Alcaraz se anotó un triunfo con el que amplía su distancia respecto a Sinner en la carrera de títulos de Grand Slam. El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro.

Al igual que en la final de Wimbledon, Sinner se repuso de un flojo inicio neutralizando un primer set de Alcaraz, pero esta vez el murciano frenó su avance en una final disputada bajo techo por la lluvia caída en Nueva York.

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

Sinner, que estaba invicto en sus últimos 27 partidos en Grand Slams de pista rápida, falló en su intento de ser el primero en revalidar el trofeo desde los cinco ganados por Roger Federer entre 2004 y 2008.

Del otro lado de la red, Alcaraz vivió un maravilloso 'déjà vu'. Como en la final de 2022, el español se llevó el doble botín del trofeo del US Open y el número uno mundial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Expectativa por los primeros resultados, que se conocerán con el 30% de las mesas escrutadas

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades

"Ley Seca" en La Plata: hasta qué hora está prohibido vender bebidas alcohólicas por las elecciones
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo

Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"

Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
La Ciudad
Clases en la Provincia: que pasa el lunes en las escuelas donde se votó
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO.- Los dos polos de la elección en La Plata: votar a los 100 y a los 16, con la misma emoción
VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Espectáculos
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Política y Economía
VIDEO.- Julio Alak tras el cierre de comicios en La Plata: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo"
Optimismo en el búnker de Fuerza Patria: estiman 14 puntos de diferencia en Provincia y 7 en La Plata
El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
La esposa de Axel Kicillof destrozó a Milei: “Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas”
Expectativa por los primeros resultados, que se conocerán con el 30% de las mesas escrutadas
Policiales
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata
Detuvieron en Lomas de Zamora a un prófugo cuando fue a votar
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla