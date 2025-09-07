Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven

VIDEO.- Julio Alak votó en La Plata: "Es importante que la gente vaya a votar"
Un procedimiento policial culminó con la detención de un joven de 22 años acusado de comercializar estupefacientes en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.
El hecho ocurrió el 3 de septiembre de 2025, cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 14ª recorría la zona de 161 y 527, en el marco de una orden de servicio vinculada a la prevención de ilícitos en infracción a la Ley 23.737.
En el lugar, un predio de 200 por 200 metros con una construcción en ruinas que habría sido utilizado como “búnker” para la venta de drogas, los efectivos observaron a un joven realizando pasamanos con otros tres individuos. Al advertir la presencia policial, los compradores huyeron en distintas direcciones, mientras que el sospechoso se dio a la fuga hacia la construcción.
En virtud del artículo 222 del Código Procesal Penal (allanamiento sin orden judicial), los agentes ingresaron al sitio y lograron aprehender al sospechoso, argentino, de 22 años.
Durante el operativo se secuestraron: Dos balanzas de precisión, Cuatro envoltorios de nylon con marihuana (8,3 gramos), Un frasco con marihuana (50 gramos), Cinco envoltorios con cocaína (10,2 gramos) y Dinero en efectivo.
La causa quedó caratulada como “Infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización”, con intervención de la UFI N°18 y el Juzgado de Garantías N°1, que avalaron la actuación policial.
El detenido será trasladado a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.
Otro Allanamiento en Melchor Romero: detienen a un hombre acusado de abuso sexual y amenazas con armas
Un grave episodio de violencia de género derivó en un allanamiento de urgencia realizado el 5 de septiembre de 2025 en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.
La víctima de 55 años, denunció que su pareja, de 44 años, con quien convivía desde hacía diez años, la había golpeado, obligado a mantener relaciones sexuales y amenazado en reiteradas ocasiones con un arma de fuego, llegando incluso a efectuar disparos cerca de ella. Aprovechando un descuido del agresor, la mujer logró escapar y radicar la denuncia en la comisaría.
Ante la gravedad del caso, y con aval del Juzgado de Garantías N°1, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 14ª de Melchor Romero, junto al apoyo de efectivos de la Subcomisaría Unión y el Comando de Patrullas, realizaron dos allanamientos de urgencia en domicilios de la zona (calle 527 entre 177 y 178 y en 177 y 528).
El operativo culminó con la aprehensión de González Toledo y el secuestro de armas de fuego, entre ellas: Una carabina calibre .22 marca Bico, sin numeración visible. Una carabina calibre .22 marca Mahely, sin numeración visible, Culatas de rifle sin marca ni numeración y14 cartuchos calibre .22 intactos.
La causa está caratulada como “Amenazas agravadas en contexto de violencia de género – Abuso de armas – Abuso sexual – Tenencia ilegal de arma de uso civil”, con intervención de la UFI N°11, a cargo del fiscal Dr. Montenegro, en el ámbito del Departamento Judicial La Plata.
Por último, el detenido será trasladado en las próximas horas a sede judicial para prestar declaración.
