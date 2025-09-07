Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo

7 de Septiembre de 2025 | 13:52

Un importante incendio se registró en la madrugada de este domingo 7 de septiembre de 2025 en un galpón perteneciente al corralón “Construyo al Costo”, ubicado en el predio “Group Pose”, en la zona de 139 y 512, La Plata.

De acuerdo al parte policial, efectivos del Comando de Patrullas La Plata fueron alertados por el foco ígneo y al llegar al lugar constataron las llamas en plena propagación. De inmediato solicitaron la presencia de varias dotaciones de bomberos, que trabajaron intensamente para contener la situación.

El sereno del lugar, de 61 años, debió ser asistido por una ambulancia del SAME luego de inhalar humo, aunque no fue necesario su traslado. Según relató a los efectivos, desconocía las causas que originaron el incendio.

En el operativo intervinieron bomberos de los cuarteles de San Carlos, Gonnet, Melchor Romero y Los Hornos, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que se expandieran hacia zonas cercanas.

Si bien no se registraron más heridos, el fuego provocó importantes daños materiales en la estructura y en gran parte del depósito. Peritos de Policía Científica y Bomberos realizarán las tareas correspondientes para determinar el origen del siniestro.

