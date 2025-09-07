Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025 | Resultados en Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 | Resultados en Provincia de Buenos Aires
7 de Septiembre de 2025 | 20:58

El ministro de Infraestructura y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, destacó esta noche que “la provincia le pone un freno” al presidente Javier Milei. Hubo una participación del 63% el padrón.

“Ese proyecto hoy se termina porque buena parte de los bonaerenses le han dicho que no a ese modelo”, destacó Katopodis desde el búnker de Fuerza Patria. "La unidad fue central para que logremos un resultado como este", dijo Sebastián Galmarini posteriormente.

Con el 85,29% de mesas escrutadas en la Provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria se impone con el 46,95% mientras que La Libertad Avanza llega a 33,86%, Somos Buenos Aires 5,41% y el Frente de Izquierda 4,37%.

 

 

 

 

 

Julio Alak anunció la victoria en La Plata: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo"

El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
