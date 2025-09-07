Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en la Provincia: "Elección histórica y victoria aplastante"

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por más de 6 puntos
El peronismo ganó en la Provincia de Buenos Aires: los resultados oficiales
Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en la Provincia: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"
Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"
Julio Alak anunció la victoria en La Plata: "Hoy triunfó la voluntad de un pueblo"
El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
En La Plata, ¿votan los muertos? Hijos que encontraron a sus padres, que fallecieron hace años
En medio del escándalo de los audios, escribieron "3%" en el padrón donde figura Karina Milei
Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Impactante incendio en un corralón de La Plata: un sereno fue asistido por inhalación de humo
Francia: un auto atropelló a varios peatones en Normandía: un muerto y tres heridos
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Axel Kicillof habló desde La Plata tras el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales 2025. En las urnas, a La Libertad Avanza le sacó cerca de 15 puntos de diferencia. En primer lugar, agradeció a los candidatos y los vecinos que los acompañaron, así como a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa por unir fuerzas en una sola lista.
A la ex vicepresidenta la mencionó particularmente, destacando que “debería estar acá” y fue “condenada injustamente”. "Fueron las elecciones históricamente más pacíficas y más limpias de la historia, transparentes, sin una denuncia. Fue una elección histórica y victoria aplastante", agregó. "Esto no es un búnker, es una fiesta popular", sumó desde 51 y 9. Emocionado, también agradeció a su familia. "Qué alegría estar acá en La Plata y, justicia poética, frente al Teatro Argentino, el que recuperamos como recuperamos la Provincia".
"Sé que estamos en una época donde nuestro pueblo la está pasando muy bien pero permítannos disfrutar este intervalo de una alegría reparada y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta veníamos a ponerle un freno al ajuste de Milei y acá estamos", continuó Kicillof. "Hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos. Nos sacaron los recursos, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, con maltrato, nos dedicamos a trabajar por la Provincia", añadió.
"Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país, es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la Provincia. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, gritaron que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina", siguió.
"Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Lo que quiero decir es que ganamos pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo. Ganamos gobernando la Provincia y los municipios a favor del pueblo y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo. Llegamos hasta acá acompañando a los sectores que resisten y que luchan, vamos a seguir acompañando a los que resisten y a los que luchan. Llegamos hasta acá y ganamos recorriendo, estando cerca en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires y así vamos a seguir: recorriendo, acompañando y escuchando. Llegamos hasta acá y ganamos sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy. Cuando uno tiene razón no hace falta ni insultar ni faltarle el respeto a nadie. Las urnas hablaron y sobre todo llegamos hasta acá sin estafar a nadie", destacó.
"Los que están desestabilizando la economía no están en este escenario, están en en el Gobierno Nacional. Ocúpense de nuestro pueblo, de los más vulnerables, y les va a ir mejor. Sabemos que los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir y es el compromiso siendo el escudo en las medidas de las posibilidades, para proteger al pueblo de la Provincia y vamos a seguir trabajando con las otras provincias. Gobierne quien gobierne, el bonaerense es un pueblo solidario", declaró Kicillof. "Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí