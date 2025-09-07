Axel Kicillof tras el triunfo del peronismo en la Provincia: "Elección histórica y victoria aplastante"

Axel Kicillof habló desde La Plata tras el triunfo del peronismo en las elecciones provinciales 2025. En las urnas, a La Libertad Avanza le sacó cerca de 15 puntos de diferencia. En primer lugar, agradeció a los candidatos y los vecinos que los acompañaron, así como a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa por unir fuerzas en una sola lista.

A la ex vicepresidenta la mencionó particularmente, destacando que “debería estar acá” y fue “condenada injustamente”. "Fueron las elecciones históricamente más pacíficas y más limpias de la historia, transparentes, sin una denuncia. Fue una elección histórica y victoria aplastante", agregó. "Esto no es un búnker, es una fiesta popular", sumó desde 51 y 9. Emocionado, también agradeció a su familia. "Qué alegría estar acá en La Plata y, justicia poética, frente al Teatro Argentino, el que recuperamos como recuperamos la Provincia".

"Sé que estamos en una época donde nuestro pueblo la está pasando muy bien pero permítannos disfrutar este intervalo de una alegría reparada y necesaria. Venimos a festejar que con una boleta veníamos a ponerle un freno al ajuste de Milei y acá estamos", continuó Kicillof. "Hoy, con el veredicto de las urnas, digo que nos comprometimos y cumplimos. Nos sacaron los recursos, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, con maltrato, nos dedicamos a trabajar por la Provincia", añadió.

"Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país, es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la Provincia. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, gritaron que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina", siguió.

"Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Lo que quiero decir es que ganamos pero ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo. Ganamos gobernando la Provincia y los municipios a favor del pueblo y vamos a seguir gobernando solamente a favor del pueblo. Llegamos hasta acá acompañando a los sectores que resisten y que luchan, vamos a seguir acompañando a los que resisten y a los que luchan. Llegamos hasta acá y ganamos recorriendo, estando cerca en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires y así vamos a seguir: recorriendo, acompañando y escuchando. Llegamos hasta acá y ganamos sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy. Cuando uno tiene razón no hace falta ni insultar ni faltarle el respeto a nadie. Las urnas hablaron y sobre todo llegamos hasta acá sin estafar a nadie", destacó.

"Los que están desestabilizando la economía no están en este escenario, están en en el Gobierno Nacional. Ocúpense de nuestro pueblo, de los más vulnerables, y les va a ir mejor. Sabemos que los bonaerenses la están pasando mal, vamos a seguir y es el compromiso siendo el escudo en las medidas de las posibilidades, para proteger al pueblo de la Provincia y vamos a seguir trabajando con las otras provincias. Gobierne quien gobierne, el bonaerense es un pueblo solidario", declaró Kicillof. "Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", concluyó.