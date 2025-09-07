Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
7 de Septiembre de 2025 | 15:16

Cris Morena, la creadora de grandes éxitos como Rebelde Way, Floricienta y Chiquititas, habló por primera vez sobre el proceso interno que la llevó a salir nuevamente al encuentro con el público luego de la muerte de su nieta, Mila Yankelevich. 

Lo hizo desde un espacio muy íntimo,su escuela de arte y su propio programa de streaming, donde se siente segura y contenida. Allí compartió sus emociones, su duelo y su forma de transformar el sufrimiento en impulso creativo.

“Fue una decisión difícil porque era la primera vez, después de lo que nos sucedió con Mila, que aparecía en público”, confesó. “Lo único que pedí fue que no me hicieran notas, ni hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Porque para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir”.

Cris habló de esa “rebeldía del alma”, esa fuerza silenciosa que nace del corazón cuando la vida golpea fuerte y sin aviso. “No digo vivir en rebeldía como un capricho. Digo la rebeldía como acto de vida. Es tener una actitud: ‘Tengo mi propio mundo adentro, quiero esto y voy por esto’. No es una guerra, es una forma de caminar”, afirmó.

Sobre el show, relató una anécdota que tuvo un valor especial. Cuando salió al escenario, lo hizo con un papel en la mano, a pesar del telepronter. “Yo dije: si no lo veo y me olvido la letra, me muero. Y el único cartón disponible tenía escrito ‘Om’. No es casualidad. Nada lo es cuando estás conectado”, expresó, conmovida.

Ese pequeño gesto, para ella, fue una señal. Una confirmación de que el camino elegido tenía sentido. “Todo tiene un para qué, pero tenés que estar abierto a verlo. A veces se te pasa de largo porque no estás escuchando al corazón”.

Volver a presentarse frente a un Movistar Arena repleto no fue un acto de promoción ni un regreso triunfal. Fue un ritual de encuentro con los afectos, con los artistas que ayudó a formar, con un público que la admira, y con su propia historia. “No tenía nada especial para hacer. Solo estar ahí abrazándolos y decir algunas palabras sobre lo que significa la rebeldía para nosotros”, dijo.

Del dolor a la creación

A pesar del duelo, la semilla de la creación no se detuvo. Tal como le ocurrió tras la muerte de su hija Romina, Cris Morena encontró refugio en la producción artística. “Exploté de proyectos en esta última semana, cuando debería ser una semana muy triste todavía. No sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso abierto, total”, explicó.

Con energía renovada, contó que ya está trabajando en nuevos contenidos junto a su equipo, y con ideas importantes para Om, su plataforma de formación y desarrollo artístico. “Tenemos un montón de proyectos para Om, para nosotros, para la vida. Nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”, adelantó, dejando claro que, aún en el dolor, hay un fuego que sigue encendido", expresó.

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: "La tristeza se transformó en proyectos"

