Marcela Pagano habló del cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: “Siempre voy a defender la libertad de expresión”

La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano se refirió al cruce que protagonizó la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) con un grupo de periodistas, y manifestó que “siempre va a defender la libertad de expresión”.
Consultada por la prensa sobre el cruce que tuvo como protagonista a Lemoine, la diputada del bloque Coherencia se solidarizó con la prensa y afirmó que no dialoga “ con personas que no utilizan la razón”. Sobre las elecciones en la provincia, Pagano hizo referencia sobre la participación electoral, a la que calificó como “un mensaje para los políticos”.
“Espero que el resultado de hoy sea un mensaje para los políticos que caminan el territorio. La poca participación es algo que nosotros (los políticos) tenemos que tomar como un mensaje. No nos podemos permitir jugar con la esperanza de la gente”, señaló ante la prensa.
“Hay que trabajar para darle elementos a la gente de que tengan herramientas para pensar que vale la pena votar y expresarse. Es la única manera que tiene el país de salir a flote”, consolidó la diputada. Si bien se transita la veda electoral, Pagano hizo mención sobre los escándalos de presunta corrupción del Gobierno Nacional, y destacó la importancia de ser “coherente” con la gente.
“Cuando vos le prometes a la gente que vas venir a hacer las cosas de una manera diferente, es importante ser coherente”, subrayó. A su vez, remarcó que tiene “plena fe” en el juez y el fiscal que están llevando a cabo la investigación sobre los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidades (ANDIS). “Ojalá que todo aquel que sea sospechado de corrupción, sin importar del partido ni el cargo que tenga, sea apartado de la toma de decisiones de poder”, concluyó.
"Lilia":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025
Por el cruce de Lilia Lemoine con periodistas pic.twitter.com/30VOCBV0pS
