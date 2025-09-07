El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"

Antes de conocerse los resultados oficiales de los comicios de este domingo en La Plata, el presidente del bloque de concejales del PRO - JxC, Juan Martínez Garmendia, ya felicitó al intendente Julio Alak por su victoria.

Fue a través de su cuenta en X (ex Twitter), en la que se mostró conforme por el desarrollo de la jornada electoral en la Ciudad y anticipó el triunfo del peronismo por sobre sus adversarios de las otras fuerzas.

“Como presidente del bloque PRO, felicito a todos los platenses por esta jornada cívica y democrática que se desarrolló en absoluta paz”, comenzó Garmendia.

En tanto, agregó: “También quiero felicitar al intendente de La Plata, Julio Alak, por su triunfo en estas elecciones. ¡A seguir trabajando!”.