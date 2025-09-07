Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"

El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"
7 de Septiembre de 2025 | 20:04

Escuchar esta nota

Antes de conocerse los resultados oficiales de los comicios de este domingo en La Plata, el presidente del bloque de concejales del PRO - JxC, Juan Martínez Garmendia, ya felicitó al intendente Julio Alak por su victoria. 

Fue a través de su cuenta en X (ex Twitter), en la que se mostró conforme por el desarrollo de la jornada electoral en la Ciudad y anticipó el triunfo del peronismo por sobre sus adversarios de las otras fuerzas.

“Como presidente del bloque PRO, felicito a todos los platenses por esta jornada cívica y democrática que se desarrolló en absoluta paz”, comenzó Garmendia. 

En tanto, agregó: “También quiero felicitar al intendente de La Plata, Julio Alak, por su triunfo en estas elecciones. ¡A seguir trabajando!”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

