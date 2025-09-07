El jefe del bloque de concejales del PRO La Plata felicitó a Julio Alak por su "triunfo en estas elecciones"

En La Plata y la Provincia, optimismo en el búnker de Fuerza Patria
En La Plata y la Provincia, optimismo en el búnker de Fuerza Patria
Antes de conocerse los resultados oficiales de los comicios de este domingo en La Plata, el presidente del bloque de concejales del PRO - JxC, Juan Martínez Garmendia, ya felicitó al intendente Julio Alak por su victoria.
Fue a través de su cuenta en X (ex Twitter), en la que se mostró conforme por el desarrollo de la jornada electoral en la Ciudad y anticipó el triunfo del peronismo por sobre sus adversarios de las otras fuerzas.
“Como presidente del bloque PRO, felicito a todos los platenses por esta jornada cívica y democrática que se desarrolló en absoluta paz”, comenzó Garmendia.
En tanto, agregó: “También quiero felicitar al intendente de La Plata, Julio Alak, por su triunfo en estas elecciones. ¡A seguir trabajando!”.
Como presidente del bloque PRO, felicito a todos los platenses por esta jornada cívica y democrática que se desarrolló en absoluta paz.— Juan Martínez Garmendia (@J_MGarmendia) September 7, 2025
También quiero felicitar al intendente de La Plata, @Julio_Alak por su triunfo en estas elecciones.
A seguir trabajando .!
