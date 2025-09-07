Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por 6 puntos
Un eclipse total lunar conocido como Luna de Sangre ocurrirá este domingo y este evento será visible en su totalidad desde el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones podrán apreciarlo de manera parcial.
Según la NASA, este fenómeno ocurrirá entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina, durante el cual la Luna tomará un color rojizo intenso, aunque el mismo no será visible en el continente americano, mientras que en regiones de Europa y partes de Oceanía, será posible observar parcialmente.
Durante el eclipse, la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra, oscureciéndose y adquiriendo un color rojo oscuro, fenómeno que ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que la luz roja llegue a la superficie lunar.
En tanto, la NASA recomienda buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte y cielos despejados para poder apreciarlo y, si bien se puede ver a simple vista, la experiencia puede enriquecerse con binoculares o telescopios.
Hay tres tipos de eclipses lunares, lo que dependerá del nivel de ocultación de la luz que proyecte el otro astro. Un eclipse penumbral sucede cuando la Luna pasa por las afueras de la sombra que da la Tierra, también conocida como la penumbra y es un tipo de eclipse que apenas se percibe desde la Tierra.
En tanto, un eclipse lunar parcial es más perceptible que el penumbral, ya que, la Luna pasa por el centro de la sombra de la Tierra sin llegar a oscurecerse por completo, sino que solo lo hará en un lado, llegando a ubicarse en la umbra, la parte de la Tierra que está completamente oscurecida por la Luna durante el eclipse.
Por último, está el eclipse lunar total que es el que ocurre cuando toda la Luna se oscurece desde su visibilidad en la Tierra y es en este tipo de eclipse cuando la Luna se torna de un color rojizo, lo que a veces se denomina Luna de Sangre o Luna Roja.
Los eclipses lunares pueden observarse durante horas y desde cualquier punto de la Tierra, aunque dependiendo del lugar en el que se encuentre el observador podrá verlo durante más o menos tiempo. Esto se debe a que en cada parte de la Tierra anochece y amanece a una hora distinta, por lo que su visibilidad dependerá del tiempo que coincida la noche con el eclipse.
Su duración aproximada oscila entre 30 minutos y 6 horas. En su fase total, aquella en la que la sombra de la Tierra cubre por completo la Luna, puede extenderse hasta 107 minutos. El tamaño de la Tierra, mucho mayor que el de la Luna, influye en que este fenómeno se alargue durante tantas horas.
