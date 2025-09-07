Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?

Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
7 de Septiembre de 2025 | 14:45

Escuchar esta nota

Un eclipse total lunar conocido como Luna de Sangre ocurrirá este domingo y este evento será visible en su totalidad desde el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones podrán apreciarlo de manera parcial.

Según la NASA, este fenómeno ocurrirá entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina, durante el cual la Luna tomará un color rojizo intenso, aunque el mismo no será visible en el continente americano, mientras que en regiones de Europa y partes de Oceanía, será posible observar parcialmente.

Durante el eclipse, la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra, oscureciéndose y adquiriendo un color rojo oscuro, fenómeno que ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que la luz roja llegue a la superficie lunar.

En tanto, la NASA recomienda buscar un lugar con buena visibilidad del horizonte y cielos despejados para poder apreciarlo y, si bien se puede ver a simple vista, la experiencia puede enriquecerse con binoculares o telescopios.

Los tipos de eclipse lunar y su duración

Hay tres tipos de eclipses lunares, lo que dependerá del nivel de ocultación de la luz que proyecte el otro astro. Un eclipse penumbral sucede cuando la Luna pasa por las afueras de la sombra que da la Tierra, también conocida como la penumbra y es un tipo de eclipse que apenas se percibe desde la Tierra.

En tanto, un eclipse lunar parcial es más perceptible que el penumbral, ya que, la Luna pasa por el centro de la sombra de la Tierra sin llegar a oscurecerse por completo, sino que solo lo hará en un lado, llegando a ubicarse en la umbra, la parte de la Tierra que está completamente oscurecida por la Luna durante el eclipse.

Por último, está el eclipse lunar total que es el que ocurre cuando toda la Luna se oscurece desde su visibilidad en la Tierra y es en este tipo de eclipse cuando la Luna se torna de un color rojizo, lo que a veces se denomina Luna de Sangre o Luna Roja.

Los eclipses lunares pueden observarse durante horas y desde cualquier punto de la Tierra, aunque dependiendo del lugar en el que se encuentre el observador podrá verlo durante más o menos tiempo. Esto se debe a que en cada parte de la Tierra anochece y amanece a una hora distinta, por lo que su visibilidad dependerá del tiempo que coincida la noche con el eclipse.

Su duración aproximada oscila entre 30 minutos y 6 horas. En su fase total, aquella en la que la sombra de la Tierra cubre por completo la Luna, puede extenderse hasta 107 minutos. El tamaño de la Tierra, mucho mayor que el de la Luna, influye en que este fenómeno se alargue durante tantas horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por 6 puntos

Resultados oficiales: Fuerza Patria ganó en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

Pareja reconoció la derrota de La Libertad Avanza y se espera que hable Milei en el búnker de La Plata

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Resultados oficiales en La Plata: se impone Fuerza Patria por 6 puntos

Elecciones 2025 en Provincia: minuto a minuto y resultados

Insólito: la corrió la policía porque no quería ser autoridad de mesa en La Plata

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Últimas noticias de Información General

Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

Fallo histórico: a pagar por piratear para una IA

Crecen las compras online al exterior
Policiales
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Incendio en un conventillo de La Boca: hay un muerto y al menos 8 heridos
Prófugos responsables: detenidos por ir a votar en La Plata
Detuvieron en Lomas de Zamora a un prófugo cuando fue a votar
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Deportes
VIDEO. "Mi viejo en Gimnasia fue muy feliz": Diego Jr se refirió al paso de Maradona por el Lobo
Alcaraz venció a Sinner, levantó el trofeo del US Open y recuperó la cima del ranking mundial
Colapinto terminó 17º en el GP de Italia y no ocultó su decepción: "Una carrera muy larga y dura para nosotros"
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
La Ciudad
Clases en la Provincia: que pasa el lunes en las escuelas donde se votó
La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO.- Los dos polos de la elección en La Plata: votar a los 100 y a los 16, con la misma emoción
VIDEO.- A buen ritmo se vota en La Plata: padrón online caído y filas en las escuelas, tras la falta de autoridades
Espectáculos
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
Luciano Cáceres habló por primera vez de las duras acusaciones de Gloria Carrá: “Elijo...”
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla