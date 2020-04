Ante el cierre de las instalaciones, los clubes se apoyan en la tecnología para no perder la esencia

La realidad es la misma para todos. No importa la cantidad de socios ni la categoría. Hoy por hoy, hasta los títulos obtenidos quedan de lado frente a una situación en la que el coronavirus dejó a los distintos clubes de la Ciudad y la Región con la peor imagen posible: luces apagadas y el candado en la puerta.

Sin embargo, en épocas en las que las redes sociales suelen representar una alternativa frente a las distancias obligatorias, cada institución analiza variantes para no perder la esencia. Así, a través de las aplicaciones y de las videollamadas, buscan mantener el vínculo del día a día, ese que transforma a cada Club en un segundo hogar.

LLEVAR EL CLUB A LAS CASAS

Atenas y Unión se han enfrentado en la mayoría de las finales de la Asociación Platense de Básquet de los últimos años. Alternando títulos entre sí, el Amarillo y el Griego se fueron erigiendo como los dos mejores equipos de la Región, claramente por encima de otros que buscan la manera de alcanzar ese escalón de privilegio.

Pese a esto, el aislamiento social obligó a apagar las luces tanto en el Dante Demo como en el Miguel García, a la espera de que la pandemia quede sólo como un amargo recuerdo.

Ante esta situación, y como muchas otras instituciones, desde el Griego y desde el Amarillo continúan en contacto casi diario con los cientos de chicos y chicas que practican deportes, algo que reflejaron sus entrenadores principales.

“En las distintas categorías de básquet o voley hay entrenamientos virtuales, ya sea físicos o de técnica individual; y con los más grandes se suma algún video táctico”, explicó Oscar Remaggi, DT de Atenas. “Obviamente con las limitaciones del caso y siempre tratando de acompañar a los chicos para que todo sea más llevadero y divertido en estos tiempos complicados”, agregó. “También se realizan distintos desafíos con el fin de concientizar un poco este tema de quedarse en casa”, subrayó el último campeón de APdeB.

“En el plantel de Mayores, los trabajos los está manejando el profe Mauricio García Andrónico”, aclaró Navazo, el DT Vecinal. “Él les sube una rutina a cada jugador en PDF que la acompaña con un video instructivo donde muestra todos los ejercicios. Eso lo vamos cambiando cada una semana o diez días”, destacó. “Con los más chicos están usando utilizando un sistema con dos momentos de encuentro. En primera instancia, se les mandan ejercicios que puedan realizar dentro de sus casas”, comenzó. “Y después ponen otro día donde hacen sesión de “Zoom” (aplicación de videoconferencia) y el profe a cargo hace correcciones en cuanto a ese ejercicio”, añadió. “También hay un tercer momento con los profes, con una segunda sesión de “Zoom”, en la que charlan sobre cómo llevan la cuarentena y aprovechan para estar en contacto entre ellos”, explicó.

Si bien la idea es que el Club esté presente en la rutina, la ausencia física del mismo se siente, algo que dejó en claro Remaggi.

“A veces cuando algo lo tenés todos los días, no le das tanto valor. Y cuando te falta, sufrís un poco. El día a día de cualquier Club en estas condiciones es irreproducible”, opinó. “Un poco con todas las actividades que desarrollamos, sumado a las reuniones virtuales, tratamos de atenuar un poco eso que nos falta”, declaró.

LA INCERTIDUMBRE, PRESENTE

Tanto Atenas como Unión Vecinal se encontraban en instancias decisivas del Torneo Provincial y del Torneo Federal respectivamente antes del parate decretado hace más de un mes. Y frente a esto, ambos entrenador explicaron que la incertidumbre sobre el futuro resulta factor común en sus planteles.

Los Clubes de la Región le hacen frente al aislamiento desde distintas variantes

“¿Qué pasará con el torneo en el cual nos encontramos en instancias decisivas? Eso aparece seguido en el grupo”, manifestó Remaggi. “Hoy hablábamos de intentar salir lo más rápido posible de esas sensaciones. Es una incertidumbre futura en la que no podemos incidir. Hoy en día es un tema de muy poca importancia”, agregó. “Es imposible saberlo. Resuelto el tema salud, estará lo económico (principalmente de los clubes), el cuidado físico de los jugadores y demás cuestiones. Me arriesgo, sin muchos fundamentos, a decir que no se jugará hasta después de las vacaciones de invierno. Y que las opciones serán la de finalizar los torneos comenzados y reestructurar los próximos; o de lo contrario se cancelaran y se iniciara una nueva temporada”, explicó.

Por su parte, Navazo también apuntó a esa sensación. “Lo que sí notamos en el grupo es el tema de la incertidumbre. Es como que necesitan saber si se va a seguir jugando, cúando se va a jugar. Nosotros íbamos a afrontar el playoffs por el descenso, lo que es una preocupación extra”, destacó. “Este es un grupo que se ve mucho dentro del Club. Y al no estar el Club, no se ve. Entonces se pierden lazos, se pierde el contacto. Lo mismo que le debe estar pasando a todos. Yo hace casi un mes que no veo a mi vieja”, resaltó.

Ya en cuanto a la posibilidad de retomar el Federal o no, el Supercampeón del 2017, analizó: “No creo que habiliten a jugar, así sea a puertas cerradas. Creo que la temporada va a quedar cancelada”.

EN BERISSO, CEYE TAMBIÉN HACE LO PROPIO MECHANDO LA SOLIDARIDAD

“Lo que estamos haciendo es trabajar la parte física por “Zoom”. Los jugadores tienen la rutina para llevar adelante tres o cuatro veces por semana. Y con el profe, una vez por semana, los vamos supervisando”, explicó Agustín Lucak, el entrenador de la Primera División del Centro de Estudiantes y Egresados de Berisso (CEyE). “En cuanto a la parte de Básquet, no podemos hacer mucho. Con la mitad del plantel, que son Juveniles, siempre trabajamos un fundamento, ya sea dribbling, lanzamiento o defensa, le dedicamos 45 minutos”, aclaró. “Con los más chicos, se trabaja de dos a tres veces por semana”, sumó.

Además, desde la institución aportan con su costado solidario, como tantos otros en distintas zonas.

“El Club también se puso a disposición de las autoridades sanitarias. Y con todos los profes propusimos hacer una colecta. Pusimos tres o cuatro puntos en Berisso donde se acercan a pagar la cuota; y también se les pide la colaboración con alimentos no perecederos o ropa, que luego se va repartiendo a distintos hogares o a lugares que nos va pidiendo la Municipalidad”, concluyó.