Agudelo, centro de una tratativa

La llegada del coronavirus cambió todo. Los contratos firmados si bien deben ser respetados, está claro que tendrán que revisarse y las partes en cuestión llegar a un acuerdo para que todos queden conformes. El tema préstamo en los clubes es un caso muy claro, y sobre todo aquellos que llegaron tan solo por seis meses, como Jhonathan Agudelo. El colombiano arribó en enero pasado y había muchas ilusiones puestas en lo que podía dar, pero cuando se estaba aclimatando e incluso había llegado al gol, sufrió una lesión. Pasó poco de su regreso cuando el fútbol se paró.

En definitiva, el Lobo pudo usarlo muy poco al futbolista tras haber pagado un préstamo en dólares por él. En la Sede de calle 4 tienen en claro que en medio de este panorama económico tan grave, no harán uso de la opción de compra por el atacante, aunque esperan poder acordar algo.

Gimnasia no está pudiendo utilizar a Agudelo y ya pagó por su servicio, esto tanto el representante como el propio jugador lo saben y son conscientes de la situación especial que se está viviendo. Es decir, entre las partes hay un mismo pensamiento que lo más lógico sería extender un poco el vínculo como una especie de resarcimiento. Tal vez hasta diciembre. Ahora bien, habrá que ver qué opina el Cúcuta Deportivo al respecto, y si tienen la misma voluntad de ceder al jugador un tiempo más sin que el Lobo tenga que pagar otro préstamo.

Está clarísimo que si Gimnasia debe pagar un nuevo préstamo, el jugador se irá, por que los Mens Sana no lo pueden pagar.

Mientras tanto, el futbolista cumple con la cuarentena en un departamento en la Ciudad donde está solo, por lo que sus compañeros tratan de mantenerse en contacto con él para distraerlo un poco. Con respecto a su situación, Agudelo comentó días atrás, “estoy con esa incertidumbre respecto a que no se ha definido nada sobre el campeonato. Mi contrato es hasta junio y esto me quita la posibilidad de que se haga la opción de compra. En los partidos que quedaban podía demostrar. Es una lástima porque me estaba acoplando muy bien con el equipo y con la ciudad, que me pareció muy bonita. No me adelanto a nada, creo que hay que esperar y ver qué decisiones se van a tomar. Si es por mí, ojalá se arregle todo rápido y pueda seguir acá”.

Sin dudas las condiciones cambiaron para todos. Las cosas ya no serán iguales desde lo económico, y más allá de la situación de Agudelo, la dirigencia Gimnasia ya deberá también que detenerse en otros casos como los de Paolo Goltz, Jorge Broun y Harrinson Mancilla quienes si bien firmaron por un año más, tienen una cláusula de rescisión a los seis meses, es decir, hasta junio próximo que se podrá ejecutar o no.