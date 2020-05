Platenses y el robo de datos de sus tarjetas: una plataforma de videollamadas, en la mira

La cuarentena provocó un boom en la utilización de plataformas de videollamadas y una de las más populares es Zoom, la cual se ha visto envuelta en varias polémicas por sus problemas de seguridad. En los últimos días tres platenses denunciaron que les aparecieron consumos que no hicieron en la cuenta de sus tarjetas de crédito y los mismos desconfían de dicha aplicación.

Si bien en la versión gratuita de dicha plataforma (tiene ciertas limitaciones) no solicita ingresar una tarjeta de crédito, expertos han advertido que las fallas de seguridad de las aplicaciones pueden desencadenar el robo de diferentes datos que uno tiene guardados en los dispositivos o cuentas online.

“Me bajé Zoom al principio de la cuarentena porque compañeros del trabajo querían hablar por ahí. Después me enteré que era medio inseguro y le di de baja, pero cuando iba a pagar la tarjeta de crédito vi que días antes alguien había hecho un consumo en Netflix en dólares. Nunca me fijo, lo hice de pura casualidad”, comenzó relatando Santiago Ríos, uno de los damnificados, en diálogo con este medio.

“Llamo para hacer el reclamo y me dicen que no me lo pueden tomar porque se cayó el sistema, pero que me iban a llamar después. Cuando pasó una semana y no me llamaron, volví a contactarme y me di cuenta que tenía un consumo de $200 en Movistar en Capital Federal. Llamo, hago la denuncia y me mandan a hacer el reclamo por la web. Me bloquearon la tarjeta al toque que hice el reclamo. Llamo de vuelta y me preguntan cuándo había sido la última vez que había hecho el consumo. Ahí me avisaron que tenía pendientes que yo no había hecho: 50 pesos en Tuenti, 3.800 pesos en Mercado Libre y 500 pesos en Mercado Pago”, prosiguió.

Al ser consultado sobre la relación de este incidente con Zoom, indicó: “No sé, pero coincidieron las fechas. Además no me manejé en páginas distintas de las de siempre”.

Pero Santiago no fue el único vecino de nuestra ciudad que sufrió un hecho similar. Matías González, también en contacto con este medio, contó lo que le sucedió. “Usaba Zoom para todo: trabajar, cursar en la Facultad y hablar con amigos. Me había bajado la aplicación tanto en la computadora como en el celular. Pero cuando voy a pagar la tarjeta de crédito, me aparecieron consumos que no había hecho, algunos en dólares. Hice el reclamo por la web y me la dieron de baja”.

“Es la primera vez que me pasa algo así. Uso bastante la tarjeta de crédito y justo coincidió con el período que tuve Zoom. Si bien uno no está del todo seguro, la borré al toque y empecé a usar otras. Para la Facultad no sé bien cómo hacer porque los profesores la utilizan mucho”, culminó.

Estas dos historias se asemejan mucho a la de Carlos, otro platense que sufrió el robo de los datos de su tarjeta de crédito. En diálogo telefónico con el presente diario, detalló: “Me bajé Zoom por dos cursos online que pagué. Una vez que la tuve, hice varias operaciones con la tarjeta de crédito. Curiosamente, después me aparecieron consumos que no hice y, al ver en las noticias todo lo que se hablaba de dicha aplicación, la desinstalé y desconfié de la misma”, y cerró: “Hice todo el trámite inmediatamente para que me anulen esos consumos y me bloquearon la tarjeta por seguridad”.

El Centro de Ciberseguridad de Buenos Aires, días atrás, detectó debilidades en la privacidad y la seguridad de las videoconferencias que se realizan diariamente por Zoom: no posee controles maduros de seguridad; los datos no están encriptados en su totalidad; miles de videollamadas fueron expuestas en la web a todo el público; y más de medio millar de usuarios y contraseñas están a la venta entre hackers.

ZOOM ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Zoom, que solía tener unos 10 millones de usuarios antes de la pandemia del coronavirus relacionados al ámbito empresarial y académico, pasó a tener ahora 300 millones de clientes y la empresa propietaria ya tomó nota de los múltiples reportes de vulnerabilidades y comunicó que adquirirá la firma Keybase con el objetivo de mejorar la seguridad de sus videoconferencias

Por otra parte, anunció una nueva actualización para evitar o reducir las chances de la intromisión indeseada de personas en los encuentros virtuales, una práctica que se conoce como “zoombombing”.

ALTERNATIVAS A ZOOM

Más allá de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por Zoom, existen otras plataformas de videollamadas que cumplen la misma función. En tiempos donde este tipo de aplicaciones se han vuelto tan fundamentales, continuación tres alternativas.

-Skype: a versión gratuita permite hacer videollamadas de hasta 50 personas, en tanto que en la versión paga el límite es de 250. Si es solo una llamada de audio entonces se puede conectar con hasta 25 personas en simultáneo. Se pueden grabar las llamadas o videoconferencias.

-Jitsi Meet: es un servicio de videollamadas grupales sin límite de usuarios y de código abierto. Las conversaciones están cifradas, aunque el cifrado no es de extremo a extremo.

-Webes Meeting: es gratuita y permite organizar videoconferencias con varios participantes. Permite la opción de compartir pantalla y el anfitrión puede grabar.