Los ex combatientes suman su aporte solidario ante el avance de la pandemia

Combatieron en Malvinas, y tenían, entonces, en 1982, no menos de 18 años. Hoy llevan, por lo general, una vida como cualquier otro vecino; realizados en el marco de una familia; con trabajo unos y jubilados otros; y militando en alguna agrupación de veteranos de guerra con la que se sienten identificados. Por una cuestión de edad, en este escenario que montó el coronavirus, la mayoría debe cuidarse y tratar de no salir de sus casas. Pero igual, ese impulso solidario que los ha caracterizado no afloja. ¿Cuál es su aporte en plena pandemia? Lo que ellos aprendieron como soldados: la logística, que en este contexto la aplican a los sistemas de ayuda comunitaria ya organizados que requieren de sus servicios.

Con los años, los ex combatientes de la Región se fueron nucleando en distintos movimientos. Ahora, a casi 40 años de aquel desembarco en el Atlántico Sur, aunque cada uno por su lado, amalgaman memoria y solidaridad y ofrecen lo que disponen para estas nuevas y difíciles circunstancias sociales.

Lo que disponen es transporte, voluntad para empaquetar y distribuir viandas en los barrios más rezagados de la disparidad social, donaciones de equipamiento médico y de insumos para la atención de la salud, barbijos. Es decir, en lugar de ponerse a la cabeza de las grandes iniciativas solidarias se brindan como soporte para organismos y entidades que, ya con determinada planificación, necesitan de esas manos colaborativas.

La Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas –CEMA- prefiere mantener el perfil lo más bajo posible. Son conscientes en la institución de que la mayoría de sus integrantes se encuadran dentro de los grupos de riesgo, entonces, luego de algunas reuniones, la comisión directiva encontró la manera de participar para aliviar algunas de las necesidades que emergen con la pandemia.

“Tenemos la tendencia de estar en la calle –dice el presidente de la CEMA, Antonio Reda-, pero en esta instancia tratamos de ser maduros, de reconocer nuestras limitaciones y no agregar problemas a los ya existentes. Resolvimos participar poniéndonos a disposición del Municipio para que cuando se organice algo nos tenga en cuenta, por ejemplo con nuestra camioneta, llegado el caso con la cocina de campaña que es de un compañero. Pero decidimos no salir de forma alocada, porque si no sumamos un problema en lugar de aportar una solución”.

Además de poner el vehículo de la entidad a disposición de quien lo necesite, la CEMA realiza colectas para la compra de insumos. Hasta ahora lleva entregados 18 oxímetros (dispositivos para monitorear el pulso y el nivel de oxígeno en sangre) y una gran cantidad de barbijos a diferentes sectores de la población.

Dentro de la institución hay ex soldados, pero también la integran familiares de jóvenes caídos en las islas, como la hermana de Néstor González, María Alejandra González, que en tiempos de COVID-19 colabora con el Consejo Escolar de Ensenada.

González asiste todos los días al Polideportivo municipal de la ciudad vecina y ayuda en la distribución de bolsas de alimentos destinadas a las familias más necesitadas de los chicos de las escuelas del distrito.

Para ella, ese trabajo en conjunto con los pares de su hermano (clase 1962, perteneciente al Regimiento 7 de La Plata, y muerto en combate el 13 de junio) representa “una forma de encontrarlo a Néstor, porque ellos tienen un poquito de él”, cuenta y se le quiebra la voz.

Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas –CECIM-, que conduce Rodolfo Carrizo, encaran campañas solidarias para sostener comedores escolares en barrios de profundas carencias, con necesidades alimentarias básicas que no se satisfacen, como el Malvinas. “Ya por las edades de los compañeros, que los ponen en grupo de riesgo por el coronavirus, no pudimos como después de la inundación de 2013 elaborar la comida nosotros, pero, contactados con distintas organizaciones y agrupaciones estudiantiles realizamos una colecta y el reparto de alimentos en esa zona en particular”, explica el presidente de la institución.

La gente del CECIM, asimismo, se puso a disposición de la Comuna local, donde se dirigió con la nota ofreciendo las instalaciones de la entidad para “cualquier necesidad que se presente por la pandemia”, resalta Carrizo.

Berisso cuenta con su centro de ex combatientes, CEVECIM, y en ese caso la agrupación utiliza una cocina de campaña para preparar las viandas –entre 300 y 400 por ocasión- que martes, jueves y sábado alcanzan al barrio Santa Teresita -42 y 171- del municipio ribereño.

“La elaboración la hacemos en nuestra sede de 8 entre 159 y 60. Desde las ocho y media o nueve de la mañana ya estamos trabajando para dejar listas las porciones y salir al mediodía a entregarlas. Trabajamos junto al municipio de Berisso y respetamos todas las medidas preventivas para cuidarse del COVID-19”, subraya el presidente del CEVECIM, Jorge Di Pietro.

