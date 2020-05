El dólar blue bate récords y en la Región tocó los $135 en un mercado acotado

El dólar sigue su ritmo alcista en todas sus versiones y batiendo récords, mientras que el riesgo país bajaba un poco, acercándose a la línea de los 3.000 puntos, en un mercado lleno de incertidumbre y cotizaciones con pocos movimientos y referencias. En la city porteña el blue tocó máximos y llegó a $133, mientras que en nuestra Ciudad una recorrida hecha por este diario dio como cotización tope $135.

Con pocos compradores y vendedores, que se “estudian” como en una partida de póker o truco, muy dispersa fue la cotización durante la jornada de ayer en el mercado informal, como pasa casi todos los días en nuestra Ciudad.

Hay delivery -que prolifera en la periferia- y arbolitos “camuflados” en la zona del centro platense, “cuevas” cerradas o que abren por operaciones puntuales y oportunidades, como cada vez que el mercado está chico y lleno de dudas, según explicaba un experimentado operador financiero platense a este diario.

Por eso el “blue” o “informal” tuvo un recorrido errático ayer, como en casi todas las jornadas desde que se inició la cuarentena por la pandemia. Cotizó por la mañana a $122 para la compra y $130 para la venta en algunas operaciones, y un cambista contó que un particular pudo comprar a $129 muy temprano, un muy buen precio si se tiene en cuenta el cierre, que rondó los $135”, explicó sobre la evolución del dólar platense, al que le gusta llamarlo por estos días “dólar Diagonal” porque corta camino subiendo más que en la city porteña. “Pero hay pocas operaciones -siguió- muy puntuales, muy ‘masajeadas’ (negociadas o conversadas), y sin precio de referencia se consigue comprador y vendedor cuando se puede, no cuando queremos, aunque no siempre pasa”.

EN LA CITY PORTEÑA

El dólar blue parece no tener techo, y se disparó otros $6 a un nivel récord de $133 en cuevas de la city porteña, presionado por las últimas trabas a la compra de dólares en los circuitos formales.

Así, el billete paralelo saltó un 4,7 por ciento y quedó a solo $2 de duplicar la cotización del dólar mayorista, hoy en $67,54, lo que se traduce en una brecha del 97 por ciento. Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de $47,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50).

Cabe recordar que la semana pasada comenzó a regir la circular A 7001, que establece que una persona que realizó compras por hasta U$S 200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.

Así, en una jornada con altibajos, y con algunos rumores entre los operadores sobre nuevas restricciones para estas cotizaciones, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de fugar capitales del país- aumentaba 2,8 por ciento a $125,36.

En consecuencia, la brecha con el mayorista se ubicó en el 85,5 por ciento, doblegando al spread máximo registrado durante el cepo cambiario del último gobierno de Cristina Kirchner (82 por ciento).

A su vez, el dólar MEP o Bolsa subió 2,5 por ciento a $122,29, lo cual deja un spread del 81,1 por ciento frente a la divisa que opera en el MULC.

Mientras tanto, el dólar turista -con el 30 por ciento de recargo- aumentó 23 centavos a $90,79 en agencias y bancos. A su vez, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos (sin el impuesto) ascendió 18 centavos en $69,84, al tiempo que el dólar en el Banco Nación trepó 50 centavos a $69,75 (cinco centavos menos en el canal electrónico).

Por su parte, en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa avanzó ocho centavos a $67,54, estrictamente controlado por el Banco Central, que ante la escasez de la oferta y una demanda creciente, debió vender unos U$S 80 millones, según fuentes de la plaza cambiaria.

