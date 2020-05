“El futbolista del ascenso tiene las mismas preocupaciones que cualquier trabajador”

A punto de cumplir 40 pirulos, Nicolás Tauber sigue manteniendo la misma vigencia y constancia que cuando tenía 18. Con mayor experiencia y aplomo de lo habitual, el actual arquero de Villa San Carlos vive un momento atípico, como el resto de la sociedad, aislado, entrenando cómo se puede, para no perder la costumbre, y cumpliendo a rajatabla la cuarentena preventiva y obligatoria. El ex arquero de Estudiantes, Chacarita, Nueva Chicago y Laferrere, entre otros, habló de todo. De la crisis sanitaria que nos afecta, de sus actividades cotidianas, de San Carlos, entre otras cuestiones.

- ¿Cómo es el día a día de Tauber en esta cuarentena?

- Rutinario, como el de todas las personas. Pongo el despertador a las 7 de la mañana porque estoy terminando mi carrera de profesorado en educación física y todas las prácticas son virtuales. Como no tengo que ir a entrenar, me inscribí en varias materias, así que tengo varias cargas horarias, con lo cual tengo que estar al día con las materias, y aprovecho la mañana para estudiar. Después, soy padre de tres hijos, dos en nivel secundario y un nene en nivel primario, y también cursan de manera virtual y necesitan ayuda y colaboración. Así que con mi mujer nos turnamos y nos repartimos roles a la hora que ellos se conectan. Y a la tarde descanso un rato. Mi horario de entrenamiento es a la tardecita. Realizo mi rutina de trabajo correspondiente, que es la que nos manda el profe. O alguna otra cosa. Lo hago junto a mi hijo Joaquín, que también juega al fútbol y le mandan su rutina. A veces, es mejor hacerlas juntos y no solo, porque se hace más llevadero. En esta cuarentena estamos todos aprendiendo a vivir, a estar encerrados, pero la llevo muy bien.

- ¿De qué forma entrenas y cuáles son tus métodos de trabajo?

- Tenemos el profe que nos manda rutinas a diario. También tenemos un entrenador de arqueros, que estamos en contacto permanente sobre qué tenemos que hacer. Se hace complicado, más que nada por la falta de materiales. Por eso, pude conseguir algunas pelotas, vallas y conitos. Cada tres o cuatro días intento hacer algo, aunque tenga un poco de espacio, pero se complica. Es un puesto que se requiere mucha técnica y hábitos de posición de manos, de gestos que no te lo da el entrenamiento físico, entonces, está bueno no perderlo. Pero en su mayoría, trabajo la parte física. Trato de combinar algún día un intermitente neuro muscular y otro día un intermitente metabólico, tratando de hacerlo lo más completo posible. Pero bueno, hay que entender que es una situación atípica y muchas veces, con falta de materiales y de lugar suficiente, por eso se hace difícil.

- ¿Estas de acuerdo con la suspensión de los descensos y que los ascensos se definan en la cancha?

- No estoy muy de acuerdo. Si bien soy jugador de fútbol desde hace mucho tiempo, creo que hay gente responsable para discutir eso y de decidir. Si tengo que dar una opinión, no estoy de acuerdo justamente porque el ascenso en Argentina se volvió últimamente muy competitivo, precisamente, por el valor que tiene ascender. Lo duro y difícil que es para los equipos y también para las instituciones descender. Entonces, todos ellos arman sus planteles y proyectan sus años con todo lo que tienen. Y eso es lo que lo hace competitivo. Me tocó ascender muchas veces, pero también descender. No es fácil. Es parte del juego, lo sé, pero no es sencillo. Que saquen los ascensos y los descensos va a dar pie a que los clubes no tengan pretensiones a la hora de armar los planteles. Ojalá me equivoque. Y no valoren, no la trayectoria, sino el esfuerzo y el mérito que muchos jugadores del ascenso hacen para estar donde están. Hoy, el ascenso no es más lo que era antes. Ni hablar de la B Nacional y la B Metropolitana. Hasta la Primera C son categorías muy prestigiosas, que tienen más prensa, mayor salida al exterior y si se sacan los descensos, pierde ese prestigio. Si bien es una medida que está casi consumada, ojalá la puedan rever cuando vuelva el fútbol.

- ¿Cómo se maneja la ansiedad en este tiempo de aislamiento?

- Es complicado... Hay momentos que es inevitable. Más que nada en los momentos en que uno tiene que pensar en resolver el futuro. Cuando hablo con compañeros y con ex compañeros, que tienen temor de que no saben cómo van a terminar. Si van a conseguir club o no. Si les van a renovar el contrato o no. Si le reducirán el sueldo o no, teniendo en cuenta que en el ascenso no hay contratos como el jugador de Primera. Hay una mala imagen del jugador de fútbol que se generaliza. Se piensa que el futbolista juega un año y se salva para toda la vida. El jugador del ascenso es un trabajador más. Tenemos las mismas preocupaciones que cualquier trabajador. Por eso, esas ansiedades se hacen complicadas manejarlas. En lo personal, trato de entender que esta situación es mundial, que escapa a mis posibilidades. Hoy, al alcance de mis manos, es estar en familia, contenerla, cuidar la salud, principalmente, y en cuanto a lo deportivo, tratar de mantenerme físicamente lo mejor que se pueda. Más allá de eso no hay mucho por hacer, porque es una situación que nos excede a todos.

“No tengo nada que me haga pensar en dejar de jugar. Me siento con las mismas ganas que cuando tenía 18 años”

Nicolás Tauber

- La Villa venía de una recuperación importante, pero se cortó todo con la suspensión del torneo. ¿ Crees que se puede reanudar?

- Hoy estoy con mayor esperanza. El deseo de los clubes de renovar los contratos es un síntoma de que puede volver antes. No soy entendido en la materia, pero noto que la pandemia está bastante controlada. Si la gente sigue siendo prudente y responsable, esto irá por un buen camino. Y creo que el fútbol para la gente es un entretenimiento importante. Prender la tele los fines de semana y ver un partido, es un momento para pasar en familia. Sí, tengo esperanza de que se reanude. En cuanto a la remontada que tuvo el equipo, hemos tenido un arranque de segundo semestre no muy bueno, pero en realidad, el torneo es muy positivo. No hay que olvidarse que nosotros ascendimos recién. Si bien San Carlos conoce muy bien la divisional, no es fácil adaptarse de una categoría a otra habiendo tantos equipos con un presupuesto más elevado y con otras pretensiones. Nosotros, con humildad, orden y mucho trabajo nos pudimos acomodar. Hay trabajo físico, táctico, con pocos goles en contra, mucho olfato y oportunismo a la hora de marcar goles y con chicos que marcan diferencias. Lo bueno que tiene San Carlos es que no hay una figura. Un día se pone al hombro la situación uno, y otro día otro, Así nos vamos equilibrando y eso hace que este plantel sea sólido y difícil de ganarle. Hemos tenido partidos muy malos, pero quizás la defensa fue muy sólida, o viceversa. Eso habla muy bien del grupo, del plantel y del técnico.

- ¿Hay Tauber para rato?

- Lo vivo día a día, Hoy no pienso en eso. Disfruto el día a día. Me siento a pleno, con ganas de entrenar, de jugar. Me siento responsable cuando me mando una macana en el arco, me siento orgulloso cuando me va bien. Con ganas de seguir corrigiendo, de seguir mejorando, de seguir ganando. El ascenso que me regaló el fútbol el año pasado con Villa San Carlos, me dio las pautas de que esto no termina. Que el techo se lo pone uno mismo. Que hay que hacer el doble de esfuerzo porque el físico no es el mismo, porque hay muchos chicos con condiciones que quieren estar en ese lugar. Eso me hace esforzar, me hace mejorar todos los días y tener las mismas ganas que cuando tenía 18 años. Hoy no tengo nada que me haga pensar que voy a dejar de jugar al fútbol. Ni físico, ni psicológico, ni familiar ni laboral, ni nada. Estoy muy cómodo en este club y al mismo tiempo muy exigido de que tengo que responder.

- ¿El equipo está en condiciones de ascender?

- Sí. Creo que el primer semestre, en el cual salimos segundos, terminamos así porque el campeonato lo perdimos nosotros. Lo bueno, dentro de la bronca que nos dio, es que nosotros sabemos claramente donde perdimos el torneo. San Carlos es un recontra candidato, porque demostramos una idea defensiva, oportunismo a la hora de marcar goles; demostramos ser un equipo incómodo, con personalidad en los reducidos y en los partidos difíciles. El fútbol tiene detalles que te hacen ganar o perder. Y esos detalles hicieron que el torneo pasado no lo ganemos. No es un reproche, al contrario, para mí es una ventaja poder puntualizar los errores para tratar de que no vuelvan a pasar.