El trabajo virtual de la Reserva del Lobo, por dentro

En cuestión de semanas todo cambió y rápidamente la tecnología ganó un papel más preponderante del que ya tenía en la vida. Al no poder tener ese contacto cara a cara, las cámaras de los celulares y computadoras son los ojos que nos permiten ver más allá de las paredes de los hogares. Y más allá del uso de la tecnología por una mera cuestión social, se ha transformado en una herramienta indispensable de trabajo, sea cual sea el mismo.

Los cuerpos técnicos de todos los deportes pueden hacer un seguimiento de sus dirigidos y tener charlas con ellos. En ese sentido, la aplicación Zoom por ejemplo, le sirve al cuerpo técnico de la Reserva de Gimnasia para mantener un ida y vuelta con sus veintipico de jugadores, viéndose al mismo tiempo las caras.

Mediante la aplicación Zoom, los chicos están en contacto entre sí y con los técnicos

Claro está, que desde aquel miércoles 18 de marzo que comenzó este aislamiento para los jugadores entrenando cada uno desde su casa, las cosas fueron cambiando. Al principio hubo simplemente un plan de tareas para cumplir, luego se le agregaron contactos telefónicos, videollamadas por WhatsApp, hasta llegar a utilizar aplicaciones para que los entrenadores vean cómo trabajan sus dirigidos, y luego mantener charlas grupales.

La dupla técnica integrada por Mariano Messera y Leandro Martini junto al preparador físico Ignacio Dahul planifican y analizan todo para no dejar nada librado al azar. El Selectivo Sub 21 albiazul no descansa, aunque obviamente no es lo mismo que en el día a día en Estancia Chica.

El profe Nacho Dahul comienza contando cómo están trabajando con los chicos. “El grupo entrena todos los días por la mañana a partir de las 11, mediante entrenamientos en vivo por Facebook. Se les pasa una sesión de entrenamiento donde en el vivo se les detalla todo lo relacionado con la dosificación de las cargas de trabajo. Además de la preparación física, tres veces por semana se comunica el cuerpo técnico mediante la aplicación Zoom con los jugadores divididos en grupos para charlar sobre diferentes aspectos que abarca desde el aspecto social de cada uno hasta cuestiones técnico-tácticas del equipo”, dice el PF, quien más adelante cuenta, “los días lunes se les presentan también desafíos a realizar durante la semana cómo por ejemplo relatar algún gol importante en la historia del club, buscando dos objetivos claros, primero acrecentar la interacción y unión grupal, y segundo inculcar el sentido de pertenencia”.

A su turno, Messera comenta sobre la actividad que llevan a cabo, “lo que buscamos ahora con los chicos más que nada, es trabajar en la parte anímica, en lo humano. Son momentos de mucha incertidumbre donde no hay una fecha probable de regreso, así que más que nada apuntamos a estar cerca. Todas las semanas mantenemos charlas por Zoom y por lo menos es vernos las caras, que nos cuenten un poco cómo están, cómo van llevando la cuarentena más allá de la actividad física que les pasa Nacho”. El momento no es fácil y el cuerpo técnico lo sabe, por eso los tres están pendiente de los chicos: “La idea es que nos cuenten cómo están ellos, también sus familias. Obviamente hablamos de fútbol y a veces se da el momento para reirnos y divertirnos para que se haga un poco más llevadero. Más que a las cuestiones tácticas, a lo que apuntamos nosotros es a lo anímico, a lo humano, estar cerca y todas las semanas tener el contacto con ellos”.

Si bien al principio el contacto fue entre todos juntos, hace un par de semanas el cuerpo técnico decidió dividir al grupo en tres para poder, con menos gente, tener un contacto más fluído y charlar de forma más ordenada.

Finalmente Martini, en el mismo sentido que Mariano, expresa, “tratamos por medio de estas aplicaciones estar en contacto con los chicos, no sólo hablar de cuestiones futbolísticas, sino también temas personales, de saber cómo están o cómo se encuentran en este momento, ellos y sus familiares. Es algo muy particular lo que está pasando, atípico y en realidad mucha experiencia en base a este tipo de cosas no hay”. En otro momento de la charla con este medio, Lea asegura, “vemos entusiasmo de parte de ellos en los encuentros y se pasa bastante rápido; es más, a veces nos quedan cosas por hablar acorde al tiempo establecido. Sabemos que todavía queda bastante tiempo por delante para poder volver a trabajar a Estancia Chica, así que seguiremos por esta vía analizando partidos, esquemas de juego, pero sobretodo tratar de que ellos estén lo más contenidos posible de parte nuestra”.

Además de lo futbolístico y lo físico, le apuntan a lo anímico y emocional

Martini, Messera y Dahul hacen docencia y tratan de cubrir en todo lo que necesitan los chicos desde lo futbolístico, lo físico, pero sobre todo en estos tiempos de aislamiento, lo emocional, lo anímico y lo humano. Así, la Reserva Tripera continúa adelante en este tiempo distinto, donde la tecnología manda y ya no importa tanto tener los botines limpios o las pelotas bien infladas, sino la compu o el celular, bien