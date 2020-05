Con estrictas medidas de higiene, comercios minoristas abrieron sus puertas en Mar del Plata

La prueba piloto para la reactivación económica de comercios minoristas y peluquerías comenzó esta mañana en Mar del Plata, bajo estrictas medidas de seguridad e higiene en el marco del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Esta prueba comenzó pasadas las 9 y se extenderá hasta las 17, y se repetirá mañana domingo en el mismo horario.

Se trata de la apertura de locales minoristas y peluquerías que, mediante todas las medidas de precaución, tratarán este fin de semana de lograr una reapertura definitiva del sector.

Desde temprano, las calles comerciales San Juan y Güemes, por ser las principales arterias de Mar del Plata donde aflora la actividad comercial, permanecerán peatonalizadas bajo los controles de personal de tránsito del municipio de General Pueyrredón.

Los propios comerciantes han implementado estrictas medidas de seguridad e higiene para que los clientes que concurran respeten el distanciamiento social de un metro y medio, usen barbijos o tapaboca, y previo a ingresar al local se limpien su calzado y se coloquen alcohol en las manos antes de ser atendidos.

Mientras tanto, las peluquerías de la ciudad, se encuentran atendiendo con turnos previos y con un protocolo de bioseguridad aprobado por la Secretaría de Salud municipal.

"Utilizaremos el fin de semana como ´prueba piloto´ para ver cómo nos comportamos ante la reapertura de centros comerciales a cielo abierto y peluquerías, y acorde al comportamiento seguiremos", afirmó el intendente Guillermo Montenegro en conferencia de prensa el último jueves, al anunciar el plan previsto para este fin de semana.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, aclaró que "la cuarentena continúa, no se levantó, por ende no se va a poder ir a la costa ni a las plazas, no va a haber actividades recreativas; lo que buscamos es reactivar la economía".