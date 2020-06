Leito salió a pegarle a la AFA y al Muñeco Gallardo

Leito, titular de At. Tucumán

El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, cuestionó algunas decisiones tomadas por la AFA, entre ellas la de dar por terminada la temporada “cuando faltaban 10 fechas” de la Copa de la Superliga, y pidió que no lo incluyeran “en una lista negra por pensar distinto”.

“En el fútbol argentino hay mucha rosca”, sostuvo el dirigente tucumano y señaló: “me preguntaron cuál era el problema del fútbol argentino, le dije que éramos nosotros, los dirigentes no nos ponemos de acuerdo al tomar decisiones”.

Cada vez que comienza una temporada “proponemos algo y después lo sacamos según las necesidades de algunos, como se hizo ahora al sacar descensos, así no se puede”, cuestionó Leito.

En Tucumán, la cuarentena está en etapa de flexibilización, con muchos equipos de otros deportes que están entrenando, por lo que el dirigente adelantó que pedirá autorización para que el plantel reanude la actividad desde el 1º de julio.

“Quiero saber el motivo por el cual no podemos entrenar”, se preguntó Leito y explicó que su pedido se basa en la necesidad de “cuidar mi patrimonio y porque los jugadores no pueden estar tanto sin entrenar”.

“Ventaja deportiva no es entrenar antes, ventaja deportiva es cuando no se cumple el reglamento como el Fair Play financiero”, indicó el dirigente, al reseñar que en su momento no se sancionó como correspondía a los clubes que tenían deudas con sus planteles.

“Se quitan los descensos pero se dejan los promedios”, expresó Leito en declaraciones a la radio FM Late y señaló: “si vas a tomar una medida, hay que tomarla por completo porque al dejar los promedios, nos obligan a mantener equipos competitivos con contratos elevados”.

El tucumano dijo no entender por qué se apuraron en terminar la clasificación a las copas y sostuvo que “podrían haber esperado y ver si podíamos volver a jugar para finalizarlo en la cancha”.

Sobre las declaraciones del técnico de River, Marcelo Gallardo, Leito indicó que le “hubiese encantado que en aquel momento hubiera pensado lo mismo que ahora, que pide entrenar cuando antes no quiso jugar antes”, y adelantó que insistirá con el pedido de puntos del frustrado encuentro contra los “millonarios”.