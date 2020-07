La falta de agua sigue siendo un dolor de cabeza para vecinos de Los Hornos

La falta de agua se volvió un dolor de cabeza para vecinos de un sector de Los Hornos ya que, según denuncian, no pueden higienizarse en medio de un contexto de emergencia sanitaria. “Necesitamos una respuesta urgente, es un servicio esencial” dijo el vecino que reside en 59 N° 2769, entre 150 y 151. “Soy uno de los tantos vecinos de Los Hornos que están sin agua hace más de 48 horas. Ya llame a ABSA varias veces sin tener respuesta concreta. Además ABSA me dice que es un tema generado por Edelap y cuando llamo a la empresa que brinda el suministro eléctrico me dicen que no está enterado de la situación”, sostuvo el frentista.