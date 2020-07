Detectan un foco de COVID-19 en el Hospital de El Dique

Luego de que el jueves pasado se confirmara que un hombre internado en el Hospital El Dique de Ensenada había resultado positivo al test de COVID-19, al menos 29 personas, entre trabajadores sanitarios y pacientes, debieron ser testeadas por haber mantenido contacto estrecho con él. Las muestras fueron derivadas al día siguiente al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas, que las analizó agrupándolas en pooles con la expectativa de que algunos de esos grupos dieran negativo y de esa forma ahorrar material. Sin embargo resultó que en todos ellos había rastros del virus, lo que indica una alta circulación viral. Mientras se aguardan los resultados de estudios más detallados para determinar quiénes serían los infectados, la situación genera una fuerte preocupación en el establecimiento de salud.

“Veníamos llevándola bastante bien hasta que a fines del mes pasado detectamos que un paciente internado en la sala de hombres presentaba síntomas compatibles con el COVID-19, por lo que se resolvió por prevención derivarlo al Instituto del Diagnóstico. El jueves pasado, una semana después de derivarlo nos enteramos que había dado positivo al testeo de COVID-19. Recién entonces se puso en marcha un operativo para determinar quiénes habían estado en contacto con él”, contó ayer uno de los médicos del hospital.

En medio de la angustia que generó la noticia, “el viernes pasado se hicieron los hisopados a 29 personas, entre ellas 14 pacientes internados en las salas de hombres y mujeres, y el resto personal de limpieza, enfermería y médicos. Por tratarse de casos con sospecha de COVID-19, todos ellos debieron aislarse ya desde ese momento en espera de los resultados de las muestras, que fueron derivadas al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP”, detalló el profesional.

“Después de haber pasado un fin de semana con mucha incertidumbre y angustia, ayer (por el lunes) las autoridades del Hospital nos informaron los resultado. Al parecer las muestras fueron agrupadas en pooles y dieron positivo, lo que genero una angustia todavía mayor: y es que seguimos sin saber quienes son los que se infectaron y quiénes no. Mientras tanto, al haber tanto gente en aislamiento, los que seguimos trabajando nos vemos desbordados por la falta de personal”, explicó.

La situación fue confirmada anoche por las autoridades sanitarias de la Provincia. “En este momento hay 32 personas aisladas en el Hospital El Dique. Estamos a la espera de saber quiénes son los positivos. Si bien el Hospital tiene su Unidad de Terapia Intensiva con disponibilidad de camas, las dos salas de clínica no están ingresando nuevos pacientes y los que ya estaban en ellas están siendo atendidos por personal que se mantiene dentro del hospital. La cantidad de personas que debieron ser aisladas ha llevado a que el servicio sea restringido”, explicaron voceros del Ministerio de Salud.

Los testeos grupales o en “pool” -implementados recientemente por un equipo científico de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP bajo la coordinación del Ministerio de Salud bonaerense- constituyen una valiosa estrategia que permite ahorrar tiempo y costosos insumos en las determinaciones de COVID. Y es que al agrupar las muestras de pacientes sospechosos en conjuntos de hasta cinco personas posibilitan descartar de entrada a todos los integrantes de los muestras grupales donde no se detecta la presencia del virus. Sin embargo en el caso del Hospital de El Dique, dada “la alta circulación viral”, la estrategia no fue de utilidad.

“Los seis pooles que se hicieron con las muestras tomadas en El Dique dieron positivo. Esto significa que al menos uno de los integrantes de cada uno de esos grupos tiene COVID-19 y que existiría una alta circulación viral en el hospital. Ahora se están abriendo los pooles para determinar uno por uno quiénes son exactamente los afectados y hacer la correspondiente notificación nominal”, explicaron ayer desde el laboratorio del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la facultad de Ciencias Exactas y el CONICET.

“Es de destacar la forma en que se manejaron en el Hospital al haberse anticipado hisopando a los posibles contactos para accionar mejor. Esos les da la posibilidad poner en práctica las acciones oportunamente las acciones que correspondan”, agregaron.

Sin embargo muchos de los médicos de El Dique no lo entienden igual. “Hace más de una semana que el paciente derivado y seguimos sin saber a quiénes pudo haber trasmitido la enfermedad -comentaba ayer otros de los profesionales consultados- Si bien la estrategia de los pooles parece ser muy efectiva, no debería ser aplicada al personal de salud. Los que trabajamos en hospitales y estamos más expuestos debemos enterarnos rápidamente si nos contagiamos: no sólo para poder proteger a los nuestros sino también, porque en medio de tanto pluriempleo de subsistencia, nos hemos convertidos en los principales vectores de la enfermedad”.