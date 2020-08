El Gobierno solicitó al FMI el inicio formal de consulta para "acordar un nuevo programa"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, solicitaron hoy a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el inicio formal de las consultas para "acordar un nuevo programa" con el organismo multilateral "que suceda al cancelado y desacarrilado acuerdo Stand By" firmado en 2018.

El pedido -formalizado a través de una nota oficial enviada a Georgieva- fue dado a conocer esta tarde por Guzmán a través de su cuenta en la red social Twitter.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández aseguró que "se comenzará a trabajar hoy" en "poner en orden" las cuentas con el FMI, tras informar que esta mañana mantuvo una "extensa charla" con la titular del organismo. "Esta mañana tuve una extensa charla con Georgieva sobre la necesidad de que, sin prisa y sin pausa, trabajemos junto al FMI para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior", contó Fernández desde la residencia de Olivos al participar en el lanzamiento de una nueva línea de fabricación de lavarropas del Grupo Newsan en Avellaneda.

En ese sentido, el mandatario agregó que el país, "en gran medida, ya puso en orden las cuentas con los acreedores y comenzará a trabajar hoy para hacerlo con los organismos internacionales de crédito, en especial, el FMI".

"Para lograr certezas, hay que poner en orden las cuentas y la conversación de hoy con Georgieva me alienta a pensar que vamos a poder hacerlo con una lógica común: no postergar a la Argentina", sostuvo.

El Presidente manifestó estar "contento" por ver que Argentina "de a poco despeja dudas, que no tienen que ver con los objetivos, que los tenemos claro, sino respecto del mundo y la pandemia, que no nos deja avanzar a la velocidad que quisiéramos". "La pandemia no ha terminado pero, poco a poco, vamos sabiendo cómo controlarla para que nos duela menos y nos deje trabajar más para recuperar la vida habitual lo más pronto posible", añadió.

Fernández evaluó también que el hecho de que el país "salió del pozo de los deudores intratables para el mundo" a través del acuerdo con los bonistas "hará que muchos empresarios que lo necesiten accedan más fácilmente al crédito para seguir invirtiendo". "Es un gran paso saber qué iba a pasar con la Argentina deudora que heredamos en diciembre", resaltó el mandatario, tras exhortar a los empresarios a "invertir, producir, crear trabajo y exportar", ya que "ese es el modo en que la Argentina se va a poner de pie".

Acompañaron al Presidente a través de una videoconferencia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el fundador del grupo Newsan, Rubén Cherñajovsky.